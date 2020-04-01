Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в СКО в четверг

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ — Дождь, снег и сильный ветер ожидаются в Северо-Казахстанской области в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 апреля в СКО ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 2 апреля ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.