Telegram-бот для получения Т42,5 тыс. разбили на 18 ботов по регионам – Жумагалиев

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — Telegram-бот для получения Т42,5 тыс. разбили на 18 ботов по регионам, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Друзья, как вы знаете, сегодня мы запустили бот в Telegram (для получения социального пособия в размере 42500 – КазТАГ), чтобы предоставить еще один канал для подачи заявки. Было принято 44 433 заявки, которые будут обработаны. Но нам начали писать, что бот отвечает медленно. Это из-за большого числа пользователей. Поэтому мы решили распределить нагрузку и разбили на 18 ботов по регионам для вашего удобства. При этом вы можете выбрать любой и заполнить заявку», — написал Жумагалиев на своей странице в Facebook в понедельник.

Он напомнил, что подача заявок также доступна на egov.kz и 42500.enbek.kz.

«Прошу вас переходить только по ссылке, потому что недобросовестные граждане плодят фэйковые аккаунты, чтобы увеличить себе количество подписчиков на своих каналах», — подчеркнул Жумагалиев.

1 https://t.me/Help42500Bot

2 https://t.me/JambylObl42500Bot

3 https://t.me/Kostanai42500Bot

4 https://t.me/Karagandy42500Bot

5 https://t.me/Atyrau42500Bot

6 https://t.me/Turkistan42500Bot

7 https://t.me/Aqtobe42500Bot

8 https://t.me/Pavlodar42500Bot

9 https://t.me/Mangystau42500Bot

10 https://t.me/ZKO42500Bot

11 https://t.me/Qyzylorda42500Bot

12 https://t.me/SKO42500Bot

13 https://t.me/VKO42500Bot

14 https://t.me/NurSultan42500Bot

15 https://t.me/Shymkent42500Bot

16 https://t.me/Almaty42500Bot

17 https://t.me/AlmaObl42500Bot

18 https://t.me/Akmol42500Bot

Отметим, что в последние дни в связи с объявлением в Казахстане режима ЧП казахстанцы начали испытывать проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги. 1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, говоря о вариантах решения проблемы, поделился с МИА КазТАГ мнением, что серверных мощностей для выправления ситуации достаточно, нужна грамотная маршрутизация. По мнению эксперта, проблемы с eGov – это больше проблемы менеджмента, у которого было полмесяца в запасе с момента объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения. На фоне массовых запросов сервис для получения Т42,5 тыс., который запустили власти Казахстана – 42500.enbek.kz периодически оказывается недоступен.

4 апреля МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году из государственного бюджета Казахстана на развитие «электронного правительства» (eGov), инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности выделили Т72 млрд.