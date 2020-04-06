Telegram-бот для получения Т42,5 тыс. разбили на 18 ботов по регионам – Жумагалиев

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — Telegram-бот для получения Т42,5 тыс. разбили на 18 ботов по регионам, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.
«Друзья, как вы знаете, сегодня мы запустили бот в Telegram (для получения социального пособия в размере 42500 – КазТАГ), чтобы предоставить еще один канал для подачи заявки. Было принято 44 433 заявки, которые будут обработаны. Но нам начали писать, что бот отвечает медленно. Это из-за большого числа пользователей. Поэтому мы решили распределить нагрузку и разбили на 18 ботов по регионам для вашего удобства. При этом вы можете выбрать любой и заполнить заявку», — написал Жумагалиев на своей странице в Facebook в понедельник.
Он напомнил, что подача заявок также доступна на egov.kz и 42500.enbek.kz.
«Прошу вас переходить только по ссылке, потому что недобросовестные граждане плодят фэйковые аккаунты, чтобы увеличить себе количество подписчиков на своих каналах», — подчеркнул Жумагалиев.
2 https://t.me/JambylObl42500Bot
3 https://t.me/Kostanai42500Bot
4 https://t.me/Karagandy42500Bot
6 https://t.me/Turkistan42500Bot
8 https://t.me/Pavlodar42500Bot
9 https://t.me/Mangystau42500Bot
11 https://t.me/Qyzylorda42500Bot
14 https://t.me/NurSultan42500Bot
15 https://t.me/Shymkent42500Bot
16 https://t.me/Almaty42500Bot
17 https://t.me/AlmaObl42500Bot
Отметим, что в последние дни в связи с объявлением в Казахстане режима ЧП казахстанцы начали испытывать проблемы с доступом к порталу электронного правительства, через который в условиях изоляции граждан власти предлагают оформить получение Т42,5 тыс., электронную цифровую подпись и многие другие государственные услуги. 1 апреля президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, говоря о вариантах решения проблемы, поделился с МИА КазТАГ мнением, что серверных мощностей для выправления ситуации достаточно, нужна грамотная маршрутизация. По мнению эксперта, проблемы с eGov – это больше проблемы менеджмента, у которого было полмесяца в запасе с момента объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения. На фоне массовых запросов сервис для получения Т42,5 тыс., который запустили власти Казахстана – 42500.enbek.kz периодически оказывается недоступен.
4 апреля МИА КазТАГ сообщало о том, что в 2019 году из государственного бюджета Казахстана на развитие «электронного правительства» (eGov), инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности выделили Т72 млрд.