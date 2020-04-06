Сетевые СМИ о перспективах президента Токаева

Гульнара БАЖКЕНОВА – «Вирус, который сделал второго первым» — Наутро первого апреля, изучив реакцию СМИ и социальных сетей, команда второго президента могла откупорить шампанское.

Если год назад победа ТОКАЕВА на выборах была обеспечена волей и желанием первого президента, мощью административного ресурса и традицией вольного подсчета голосов, то теперь пора признать победу публичную, политическую.

Впервые с того момента как общественные настроения стало возможным измерять на глаз в интернете, а потому глупо рисовать их в соцопросах подконтрольных институтов, мы видим такую поддержку человека, стоящего у власти и власть олицетворяющего. Лидеры мнений, политические деятели и обычные юзеры – все те, кто собственно и составляет общественное мнение – пишут сдержанно-положительные или уже не скрывающие восторга отзывы на второе кризисное обращение президента.

Кто будет настоящим преемником НАЗАРБАЕВА – этот вопрос весь год висел над репутацией Токаева. Ну вот первого апреля реакция общества показала, что он и есть не второй, а действующий президент Казахстана. И это не шутка. Каким бы ни был изначальный план транзита, над которым работали как минимум последние десять лет, COVID-19 все изменил.

Виталий ВОЛКОВ – «Останется ли Токаев суперпрезидентом Казахстана после окончания эпидемии?» — Коронавирус изменил политическую ситуацию в Казахстане. Конец положен той двусмысленной ситуации, которую обозреватели называют двоевластием и которая сохранялась с тех пор, как первый президент республики Нурсултан НАЗАРБАЕВ назначил себе преемника, нынешнего президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. То, что сейчас двоевластие закончилось, считают многие местные наблюдатели. Надолго ли?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вооружился всеми полномочиями, которыми его во время эпидемии коронавируса наделяет закон о ЧП. Это конец двоевластия в РК — или ловушка для нового лидера страны?

Но вернемся к политике и нынешнему положению Касым-Жомарта Токаева, как единоличного лидера страны. Амиржан КОСАНОВ уверен, что это положение мобилизует те силы в элитах, которые недовольны выбором елбасы в пользу Токаева и которых не пригласили в новую систему отношений, определенную собеседником как дуумвират.

Александр КРАСНЕР иначе трактует политическую ситуацию, складывающуюся вокруг президента. По его информации, клан Нурсултана Назарбаева сплачивается, чтобы все-таки ограничить власть Токаева. Но эта задача может быть уже не столь проста, поскольку по слухам, в его сторону сейчас дрейфует глава палаты предпринимателей, влиятельный бизнесмен и зять Назарбаева Тимур Кулибаев. А скрытую оппозицию деморализует тот факт, что «общественности не показывают лика Назарбаева, что сделать совсем несложно».

Марсель ХАМИТОВ – «Конспирология в соцсетях: Токаев не уйдёт» — Из-за карантина жители двух наиболее политизированных городов страны – северной и южной столиц вынуждены сидеть по домам, а все общение перевести в социальные сети. Страдающие от безделья люди пытаются найти причины возникновения коронавируса и объяснение введению режима чрезвычайного положения в стране. Звучащие в качестве предположений теории заговора в большинстве своем банальны и просты. Наиболее популярной из них является та, что режим ЧП введен не из-за коронавируса, а потому что в стране готовится очередной этап транзита власти – от действующего президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА к дочери первого президента страны, спикеру сената Дариге НАЗАРБАЕВОЙ. И режим ЧП идеальный заслон от митингов и акций протеста, которые могут возникнуть на этой почве. Насколько обоснованы эти домыслы, и надо было ли вводить в Казахстане режим ЧП? Об этом мы поговорили с известным политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияром АШИМБАЕВЫМ — На данный момент ни у кого нет объективной заинтересованности в смене власти.

Конспирологии сейчас хватает. К тому же вся политическая активность из-за ЧП свернулась и ушла в социальные сети, где есть огромное пространство для теорий заговоров. Но для карантина и для ЧП, я в этом уверен, были объективные предпосылки. И сейчас вопрос лишь о том, как государство себя покажет на протяжении всего этого периода. Мы пока видели начальную стадию.

Еще раз хочу подчеркнуть: для смены власти сейчас не время и не место. И это прекрасно понимают все! Опять же, ближайший претендент в очереди на, так скажем, престол – Дарига Назарбаева, возможность президенства которой, мягко говоря, оптимизма ни у кого не вызывает. Особенно на фоне последних скандалов. Так что я думаю, консенсус среди элит был достигнут, но он не был рассчитан на карантин. Да, безусловно, по экономике страны будет нанесен удар. Но мы видим, что президент уже пошел на ряд мер, которые у олигархов оптимизма не вызывают, поскольку бью по их карманам. Но от того, как они (и многие другие) будут выполнять поручения президента, зависит многое – в том числе и политическая стратегия на ближайшее время.

ОФ ЦСПИ «Стратегия» – «Президент Токаев на пороге нового общественного договора» — Прошел календарный год с того момента, как К.ТОКАЕВ стал главой Казахстана. Этот год, начиная с 19 марта 2019 года, для страны и для него лично выдался крайне сложным и тревожным, наполненным чередой трагических событий, словно проверяя на прочность и выдержку. Первый квартал 2020 года не принес успокоения, добавив негативных международных новостей и усложнения мирового экономического фона.

Результаты исследования показывают, что доля тех, кто на вопрос о необходимости изменений в жизни страны отвечал, что его все полностью устраивает, по сравнению с 2013 годом, снизилась более чем в два раза – с 18% до 8%. Доля сторонников точечных изменений также получила тренд на снижение – с 49% до 44%. При этом на 10% — с 23% до 33%, — увеличилось число тех, кто считает, что в сегодняшней жизни страны многое надо менять, и в 3 раза – с 4% до 13%, — увеличилась доля тех, кто хочет кардинальных перемен любой ценой.

При этом 45% казахстанцев продолжают связывать свои ожидания по улучшению экономической ситуации в стране с политикой государства.

На этом фоне пристальное внимание обращено к фигуре главы государства. Очевидно, что в условиях персонализации политики, которая имеет место в нашей стране, происходящие события, как позитивного, так и негативного плана, связываются с личностью первого руководителя и отражают уровень одобрения/неодобрения проводимого им курса.

По итогам опроса, рейтинг одобрения населением деятельности Президента К.Токаева высокий (74%) и сопоставим с рейтингом Елбасы Н.Назарбаева, который сформировался за последние 5 лет.

В разрезе социально-демографических показателей, одобрение деятельности К.Токаева выше среди женщин; респондентов в возрасте 18-24 лет и 55-64 лет; с высоким уровнем образования; горожан; со средним и выше среднего потребительским потенциалом. Поддержка ниже среди мужчин; респондентов старше 65 лет; со средним уровнем образования; сельских жителей; с низким потребительским потенциалом.

«Дастан Кадыржанов: у Токаева ещё существует шанс стать реальной исторической фигурой для Казахстана» — Известный казахстанский политолог Дастан КАДЫРЖАНОВ ответил на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировал нынешнюю обстановку в стране — Что касается так называемого «транзита», то этим понятием раньше было принято называть некий «план Назарбаева» на порядок передачи верховной власти в стране. Что он включал в себя – временное пребывание Токаева на президентском посту или долгосрочное – мы не знаем, но народу это и не должно быть особо интересно. Важно то, что сегодня никакой из этих сценариев не обстряпать «втихаря». И этому есть целый ряд причин.

До сих пор, несмотря на то, что Токаев не проявил себя по большому счету как решительный политик, у него все ещё существует гипотетический шанс стать реальной исторической фигурой для Казахстана. И главным условием этого является то, на какой социальной базе он будет реализовывать свой шанс. Если будет как прежде опираться на «коридоры Нур-Султана», то навсегда и останется временной и маленькой «деталью плана Нурсултана».

Это будет означать ответ на самый любимый вопрос социальных сетей – кто же он – тот самый «Косанов-два»? При таком развитии событий Касым-Жомарт Кемелевич со всеми его НСОДми и голословными призывами к оживлению народной партийной конкуренции — останется в истории лишь «Косановым-два». Человеком, который поселил надежды в сердца многих людей, а потом, разогнав до высокой скорости и мощи, разбил их головой о кирпичную стенку реальности. Именно в этом же состоит функционал «Косанова-два», не так ли? Загляните в суть явлений, и вы убедитесь, что это так.

Если же Токаев объявит социальной опорой народ страны и прямо обозначит то, что социальным противником его политического кредо является олигополия прежней «элиты» — добро пожаловать в великое будущее. Но для этого нужны именно те качества, которые и отличают великого политика – характер, смелость, умение рисковать и «прыгнуть выше головы». А когда это еще делать Токаеву, как ни в тот момент, когда перед ним стоит самый наивысший вызов, какой только может выпасть на долю казаха?

Роман ИВАНОВ — «Поручения президента требуют чистки среди чиновников» — Реализации поручений президента может помешать непрофессионализм исполнителей, считает политолог и историк Булат СУЛТАНОВ. А возможно кто-нибудь вообще решить «погреть руки» на общей беде. Султанов считает, что самое время заняться кадровыми вопросами. Иначе все инициативы главы государства могут закончиться ничем — Президент сейчас на высоте, он ставит правильные задачи и решает конкретные проблемы. Но исполнять-то должен наш чиновничий аппарат! А он не справляется.

Токаев распорядился расширить список получателей бесплатного продуктового набора. По идее, производством и доставкой должен заниматься местный малый бизнес, и опять-таки зарабатывать деньги. То есть это одна из палочек-выручалочек, которые Токаев предложил предпринимателям.

Но я абсолютно уверен, что наши чиновники используют это для поддержки бизнеса, аффилированного с ними самими. Или отдадут крупному бизнесу, оттеснив остальных.

Вообще, следует усиливать контроль за исполнением распоряжений президента. Я неоднократно был в Китае и спрашивал у тамошних чиновников, как они ухитряются управляться? Они назвали несколько рецептов, но больше всего запомнился следующий: «Умному — закон, дураку — палка».

При этом кара должна быть неизбежной. У нас же мало того, что не все вообще до суда доходят, так они еще и от наказания могут уйти. Либо «за примирением сторон», либо просто отделавшись сравнительно невысоким штрафом. А нужно брать на вооружение китайскую модель управления государством. Кстати, Токаев ее прекрасно знает. Эту модель следует более активно применять к тем, кто нарушает закон. К тем, кто пытается нажиться на нынешней беде.

Кроме того, нужны кадровые решения. Пора чистить корпус чиновников и беспощадно изгонять тех, кто не хочет или не может выполнять свои функции. В «мирное время» им прощалось многое, но поскольку мы, как сказал президент, на войне, то и законы должны быть военными. И если у чиновников сработает инстинкт самосохранения, они начнут работать как следует. А если нет, то на войне как на войне.

Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «ГКЧП» — Помимо того, в контексте двоевластия, обнажились системные противоречия между законами о «Чрезвычайном положении» и «Совете безопасности». Первый не предусматривал, что действующий президент и председатель Совбеза могут быть разными физическими лицами. По большому счету, обеспечение безопасности граждан, как следует из названия и конституционного назначения этого коллегиального органа — прерогатива Совета безопасности Республики Казахстан. К примеру, в той же России, меры борьбы с коронавирусом президент ПУТИН обсуждает в рамках своего Совбеза. Однако у нас Совет безопасности показал свою несостоятельность. Это, кстати, проявилось много раньше – при взрыве боеприпасов в Арысе и межнациональных столкновениях в Кордайском районе.

Сейчас мы наблюдаем, как президент ТОКАЕВ, перехватив инициативу, собирает все тех же должностных лиц, входящих в Совет безопасности, но уже под своим единоначалием. Теперь, при введении ЧП, не только Совбез, но и другие госорганы отходят на второй план. На первый выступает государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения (ГКЧП).

Устрашится ли пандемия столь грозного наименования – большой вопрос. Танковые маршброски и попытки большевистскими методами бороться со «спекулянтами» уже внушают тревогу. Но отнюдь не коронавирусу. Как бы наши власти не организовали нам локальный голодомор при относительно достаточном количестве продовольствия и медикаментов.

Однако для президента Токаева в экстремальных условиях открываются новые уникальные возможности. Он, по меньшей мере, проведет масштабную пиар-компанию. Не исключено, что атака Акорды на позиции Библиотеки зайдет дальше. В течение всего периода чрезвычайного положения (который можно много раз продлять) президент будет делать свои ходы в партии, не дожидаясь ответных. За провалы в работе можно строго спросить со всякого библиофила, ну а победа над коронавирусом, в любом случае, достанется лидеру, подписавшему указ о создании ГКЧП.

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