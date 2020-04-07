В системе превращения нас в психов текут большие деньги 07.04.2020 18:20 Лилия ИГЛИКОВА Общество 80 0 Как государство «заботится» о психическом здоровье народа и кто хочет «подсадить» наших детей на психотропные препараты? Похожие материалы: Женщины оказались более подвержены заражению коронавирусом в Алматы Абаев: Обнаруженный в 1965 году вирус – не COVID-19, иммунитета от нового коронавируса нет Пошлины на ввозимые для борьбы с коронавирусом товары обнулили в ЕАЭС Случаев заражения коронавирусом от домашних животных не было Десятки людей не могут вернуть деньги за железнодорожные билеты в Атырау