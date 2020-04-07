Почти 400 тыс. пенсионерам в РК доставлены пенсии на дом с 1 апреля

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Почти 400 тыс. пенсионерам в Казахстане доставлены пенсии на дом, начиная с 1 апреля, сообщил председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

«У нас есть утвержденный с министерством труда и социальной защиты РК график с 1 по 15 апреля, согласно которому осуществляется доставка пенсий. На сегодняшний день мы доставили пенсии на дом 389 572 пенсионеров и перевели на карты еще порядка 6 тыс. пенсионеров», — сказал Сарсенов на брифинге во вторник.

При этом он подчеркнул, что, учитывая действующие меры по ограничению передвижения, в «Казпочте» предприняли все меры, чтобы доставлять пенсии за апрель всем пенсионерам, которые приходили за пенсией в почтовые отделения, на дом, в штатном режиме, как и ранее, осуществляется доставка пенсий и пособий пенсионерам старше 80-ти лет и специальной категории граждан.

«На нашем сайте размещены контакты, по которым оперативно оформляются заявки на получение платежных карт и отправке пенсий на дом», — уточнил глава «Казпочты».

Также он сообщил, что часть пенсионеров изъявили желание забрать свои пенсии из отделений после снятия карантина, и с ними поддерживается постоянная связь.

«Есть также и те, кто сменили адреса или номера телефонов, их мы просим обращаться к нам и оставлять заявки», — добавил Сарсенов.