Казахстан – 100 лет назад. Апрель 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 апреля 1920 г.

Председателем Павлодарского уездного ревкома (до 1 сентября 1920 г.) утвержден Т.Д. Дерибас.

5 апреля 1920 г.

Десант Волжско-Каспийской флотилии РККА (командующий Ф. Раскольников) склонил к капитуляции белый гарнизон Форт-Александровска (1600 чел.); красные заняли полуостров Мангышлак. Несмотря на гарантии неприкосновенности были расстреляны сдавшиеся генералы Н.П. Юденич и Г.К. Бородин. Уральский атаман В. Толстов и 214 казаков отказались капитулировать и вдоль берега Каспия прорвались через Туркмению в Персию.

6 апреля 1920 г.

Расширенное заседание коммунистов Казкрая постановило: признать необходимым создание Организационного бюро Казахского края временно, на основании постановления фракции коммунистов на Актюбинской конференции, в составе указанном ею (наличные члены Казревкома, коммунисты, персонально избранные конференцией – Джандосов, Капсалямов, Сидоров и по одному представителю от существующих на территории Казкрая губкомов, в том числе Оренбургского).

7 апреля 1920 г.

КРВК постановил: «за кочевым скотоводческим киргизским населением сохраняется право кочевания на основании обычного права во всей его неприкосновенности, не стесняя его ни волостными, ни уездными, ни даже областными (губернскими) границами».

Отменено назначение А. Байтурсынова полномочным представителем КРВК в Москве [вместо А. Букейханова]; он утвержден «уполномоченным ревкома в Москве, возглавляющим полпредство на время своей командировки».

В состав коллегии краевого комитета трудовой повинности введены: М.А. Васильев, Д.М. Березняковский, Ф. Задорожный.

Приступил к работе Мангышлакский уездный ревком во главе с В. Мацкевичем.

8 апреля 1920 г.

Постановлением ЦК РКП(б) о реорганизации действовавшего с лета 1919 г. Сибирского бюро ЦК РКП(б) в его подчинение, как «высшего партийного органа Сибири, ответственного за постановку всей партийной и хозяйственной работы», отнесены Семипалатинская и Омская губернии [переименованная бывшая Акмолинская область], которые, де-факто, ему и подчинялись.

10 апреля 1920 г.

А. Авдеев прибыл в Оренбург и приступил к работе в качестве члена КРВК (назначен 28 марта), выступив с сообщением: «По вопросам о границах состоялось заседание в административном отделе ВЦИК. На Кустанайский уезд претендуют челябинцы и уфимцы, вопрос перешел на разрешение в Малый Совнарком. Сибиряки сильно заинтересованы киргизским вопросом и предлагали дать КРВК окраинные центры, без которых ему будет трудно работать, и настаивали на перенесении КРВК в Семипалатинск… Вопрос о резиденции [столице края] не был решен, но Пестковский настаивал на решении вопросов о границах и резиденции. Букейханов предлагает перевести КРВК в Уральск, об Оренбурге вопрос не возникал».

С. Мендешев отозван из Букеевской области.

12 апреля 1920 г.

Состоялось первое заседание Организационного бюро РКП(б) Казахского края (Казоргбюро) (официально объявившего о начале своей работы телеграммами на места 11 апреля), на котором присутствовали члены фракции коммунистов Казревкома А. Авдеев, А. Айтиев, А. Алибеков, представитель Букеевского губкома Седельников, В. Леважа-Мюрат и с правом совещательного голоса – А. Кулаков и Г. Алибеков. Было принято Временное положение о Казоргбюро. В состав бюро были избраны Пестковский, А. Авдеев, А. Алибеков, Т. Седельников, А. Айтиев, С. Арганчеев – от фракции коммунистов ревкома, Сидоров – от фракции коммунистов Актюбинской губернии, Джандосов, Капсалямов – от коммунистов-казахов, входящих в состав ТАССР, а также 2 места были зарезервированы для представителей Уральской и Оренбургской губерний. Вопрос о вхождении в бюро Мендешева был отложен «до выяснения партийного стажа». Вопрос о Каратаеве оставлен открытым до выяснения вопроса о его вхождении в ревком, «ввиду полуофициальных сведений, что он не был утвержден членом ревкома ВЦИК».

Состоялись выборы временного президиума. За Авдеева проголосовали Мюрат, Седельников, Айтиев и Алибеков. За Штыба – Авдеев, Мюрат, Алибеков, против – Седельников, Айтиев воздержался. За Алибекова проголосовали Мюрат и Айтиев, воздержались – Седельников и Авдеев. За Айтиева – Седельников и Авдеев, против – Мюрат и Алибеков. Седельников предложил считать избранными [в дополнение к Авдееву и Штыбу] Алибекова и Айтиева, как «заменяющих один другого». Было решено, что президиум окончательно будет утвержден на следующем заседании бюро, когда будут присутствовать Сидоров и представитель Оренбургского губкома.

14 апреля 1920 г.

Президиум Казоргбюро избрал председателем А. Авдеева, секретарем – С.М. Штыба.

Командующий Туркестанским фронтом М.В. Фрунзе отправляет письмо В.И. Ленину: «Что касается мусульманских кругов, то при всей свой, порой доходящей до чрезвычайности, националистической агрессивности, это по существу очень слабая и фактически чувствующая свою слабость группировка. О коммунизме ее говорить, конечно, приходится с чрезвычайной натяжкой; за вычетом нескольких человек, политически ничего собой не представляющих, она состоит из определенно некоммунистических элементов, лишь в силу объективных условий вынужденных поднимать коммунистическое знамя. По моим наблюдениям, их политический вес чрезвычайно невелик; масс за ними нет. Это они чувствуют, а потому при спокойной и твердой принципиальной линии, проводимой Центром, они быстро сдают свои позиции и равняются по Центру. Насколько это искренне – другой вопрос. Крупнейшим представителем этих мусульманских коммунистов из киргизов является Рыскулов, а из узбеков председатель крайкома [партии] Турсунходжаев. Первый наиболее выделяется, так как помимо ума обладает большой энергией и недюжинным характером».

15 апреля 1920 г.

Газета «Известия Киргизского (Казахского) края» публикует получившее широкий резонанс заявление А. Байтурсынова от 4 апреля с просьбой о приеме в члены РКП(б): «После долговременного искания путей освобождения казахского народа, находившегося в многовековом угнетении, я пришел к следующему убеждению: 1. Освобожденный казахский народ может получить счастье вместе с угнетенной частью человечества, т.е. в мировой революции, в мировой федерации. 2. Никакая другая революция, ставящая своей прямой целью и отчасти осуществившая на деле полное освобождение классов и наций, не может сделать этого. 3. Необходимой переходной ступенью к истинному трудовому демократизму является диктатура трудового слоя человечества в смысле полного политического и экономического господства пролетариата и полупролетариата. 4. Диктатура эта может утвердиться и действовать в интересах всего человечества только при условии, если громадное большинство организованного трудового слоя человечества сознательно будет поддерживать ее, почему необходимо сплотить и казахский трудовой народ под знаменем этой программы. 5. Программа РКП в области национальных отношений, а равно взгляд тов. Ленина на самоопределение наций, изложенный в итогах дискуссии по самоопределению и тактических соображениях, высказанных Центральным Комитетом РКП по отношению к работе среди народов Востока, при правильном применении и проведении в жизнь может вполне обеспечить интересы казахского народа как нации угнетенной. Ввиду вышесказанного я решил вступить в Российскую Коммунистическую партию большевиков, чтобы помочь ей в деле осуществления ее программы вообще и в частности по восточному вопросу, почему прошу Комитет принять меня в число членов РКП».

17 апреля 1920 г.

КРВК не принял отставку А. Кулакова с должности зав. СНХ «ввиду перегруженности». Дополнительно в состав президиума СНХ введены Т. Седельников и А. Авдеев.

Историко-статистический подотдел КРВК передан в состав комиссариата [отдела] народного образования.

При КрайЧК создан отдельный стрелковый батальон, аналогичный по штатам отдельному батальону при Кирвоенкомате.

18 и 23 апреля 1920 г.

Приказами РВС РСФСР из состава Приволжского военного округа выделен Заволжский военный округ с центром в гор. Самаре, в состав которого вошли, в том числе, Оренбургская, Уральская, Тургайская области и ему был подчинен Казахский военный комиссариат [приказом РВСР от 8 сентября 1921 г. вновь влит в Приволжский военный округ]. Попытки КРВК своим решением от 29 марта и другими отменить данное решение как «нежизненное» оставлены без внимания. В 1920-21 гг. территория Акмолинской области временно входила в состав Приуральского военного округа, части которого активно участвовали в подавлении крестьянских восстаний [Семипалатинская область в январе – декабре 1920 г. и в 1922-24 гг. входила в Западно-Сибирский военный округ. Территория Сыр-Дарьинской и Семиреченской (Джетысуйской) областей до 1926 г. входила в Туркестанский фронт].

21 апреля 1920 г.

Постановлением Совета Труда и Обороны РСФСР 4-я армия РККА [закончившая боевые действия в Уральской области] преобразована в «2-ю Революционную (Поволжскую) армию труда», основной задачей которой поставлена «срочная постройка железной дороги и нефтепровода Александров Гай – Эмба». [После возобновления работы кавказских нефтеместорождений острая необходимость в эмбинской нефти отпала. 29 апреля СТО РСФСР постановил прекратить строительство нефтепровода. 6 мая работы на железной дороге переведены с «ударных» на обыкновенные темпы и в июле 1920 г. армия была расформирована].

22 апреля 1920 г.

Президиум Казоргбюро постановил: в целях наилучшего ведения партийной работы в казахских областях и сохранения единства партийного руководства впредь до созыва краевой партконференции и создания единого партийного краевого центра, Оргбюро всю общую партийную работу в казахских областях ведет через существующие губкомы: Уральский, Оренбургский, Семипалатинский, Омский и т.д., непосредственно подчиненные ЦК РКП(б), давая руководящие указания в области ведения партийной работы среди казахского населения через соответствующие отделы национальных меньшинств. Указанные губкомы по соглашению с оргбюро организуют и руководят работой в близлежащих уездах Казахского края впредь до образования там губернских партийных объединений, которые могли бы обслуживать эти уезды. Оргбюро непосредственно руководит лишь теми уездными и другими организациями, кои не могут обслуживать соответствующие губкомы.

Создана единая партячейка учреждений КРВК; намечен ее [президиум]: Авдеев (председатель), Березняковский, Ф. Задорожный (члены).

25 апреля 1920 г.

Уральский губревком постановил: «будучи более связаны технически с Москвой, нежели с Оренбургом, принципиально высказаться против присоединения и подчинения Уральской губернии Киргизской республике… До разрешения данного вопроса держать связь с Оренбургом, которому в копиях послать все информационные доклады о ходе работ уральских советских органов, к нему же обращаться за разрешением всех вопросов, специально относящихся к киргизскому населению».

27 апреля 1920 г.

На заседании КРВК Т. Седельников назвал Б. Каратаева «считающим себя членом ревкома, не имеющим, как и Бегимбетов, права голоса… Каратаев должен быть арестован, судим и сослан», после чего отказывается выступать с докладом в их присутствии и самовольно покидает заседание КРВК. Вслед за ним, «пока вопрос о Каратаеве и Бегимбетове не решен», отказывается участвовать в работе КРВК и покидает заседание А. Байтурсынов. А. Авдеев заявил: «Заявление Седельникова является пощечиной ревкому, так как такое поведение членов ревкома, тем более коммунистов, на официальном заседании недопустимо». Решили: «Составить особый акт о поступке Седельникова и Байтурсынова».

28 апреля 1920 г.

Постановлением Сибирского бюро ЦК РКП(б) создано Сибтаткирбюро (татарско-казахское бюро при Сиббюро ЦК) в составе: М.Р. Юсупов (председатель), М.К. Айтпенов, Токпаев, которое одновременно приняло на себя функции Сибирского краевого отделения Центрального бюро Коммунистических организаций народов Востока. Вскоре секретарем бюро утвержден А.И. Досов.

29 апреля 1920 г.

Казоргбюро признало недопустимой и невозможной дальнейшую работу Седельникова в ревкоме, оргбюро и других организациях и постановило немедленно отстранить его от занимаемых должностей. Президиум был утвержден в составе: А. Авдеев, А. Алибеков, С. Штыб. Заместителями к ним были утверждены Сидоров и заместитель Штыба – по представлению Уральского губкома.

30 апреля 1920 г.

Оргбюро ЦК РКП(б) постановило: организовать для интенсивной партийной работы на территории Казахстана Областное бюро РКП(б) в составе семи человек: С.С. Пестковский, А. Айтиев, А. Авдеев, А. Джангильдин, С. Арганчеев, М. Мурзагалиев, А. Алибеков.

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