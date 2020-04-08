На Западе предпринимаются попытки авансом выставить Россию и Казахстан виновниками возможного обострения ситуации с голодом в мировом масштабе

Издание Atlantico.fr опубликовало статью под названием «Pour éviter les famines, ne pas interrompre le commerce mondial de céréales» — «Во избежание голода не следует прерывать мировую торговлю зерном».

В предисловии к ней говорится так: «Ряд международных организаций бьет тревогу по поводу сокращения объема мировой торговли продуктами питания, которое может повлечь за собой резкое обострение ситуации с голодом в мировом масштабе».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «ФАО, ВОЗ и ВТО предупреждают об опасности мер, обуславливающих снижение активности в мировой торговле продуктами питания. Существует ли реальный риск обострения ситуации с голодом и недоеданием в этот неспокойный период связанного с коронавирусом кризиса?

Три директора специализированных подразделений Организации Объединенных Наций по сельскому хозяйству, здравоохранению и торговле самым серьезным образом предупреждают нас об одном из возможных последствий пандемического кризиса. А именно – о таком факторе препятствования экспорту, который может привести к резкому обострению ситуации с голодом по всему миру. «Мы должны удостовериться в том, что наш ответ на пандемию Covid-19 не вызовет непреднамеренным образом неоправданную нехватку необходимых продуктов питания и не усугубит голод и недоедание», — заявляют они.

Между тем уже стало известно о первых шагах, предпринимаемых в этом направлении: Россия планирует ограничить объем своего экспорта пшеницы 7 миллионами тонн в месяц; Казахстан вводит запрет на вывоз пшеницы, муки, картофеля, сахара, лука, моркови, капусты и гречки до 15 апреля.

К сожалению, список стран, которые полагаются на других в плане обеспечения себя пропитанием, очень длинный.

Объединенная Европа сделалась такой же могущественной сельскохозяйственной державой, как США, Китай и Индия или Бразилия. Возникали кое-какие противоречия, которые провоцировали появление напряженности: на испанцев была в значительной степени возложена ответственность за фрукты и овощи в ущерб интересам французских производителей (сегодня мы импортируем половину всего потребляемого нами объема этих продуктов), но сами они покупают у нас зерновые, производимые в парижском регионе. Но в целом европейцы больше не боятся остаться голодными!

Другие такие богатые государства, как Япония или Южная Корея, решают вопрос обеспечения себя продуктами питания за счет поставок из-за границы; но это большие индустриальные страны, им удается находить выход.

Давайте рассмотрим случай Египта, огромной пустыни, пересекаемой единственной рекой Нилом. Только 4 процента всей его территории занято посевами. На такой площади совершенно невозможно производить сельхозпродукты в объеме, необходимом для обеспечения 100 миллионов жителей страны. Так что она является крупнейшим в мире импортером пшеницы!

Столь же крайне неблагоприятная ситуация, связанная с высокой плотностью населения, имеет место еще в таких странах, как Бангладеш или Руанда, которые в некотором роде обречены на импортирование значительной части потребляемых ими продуктов питания.

И затем … есть длинная когорта стран, которые не умели или не могли или не хотели развивать свое сельское хозяйство».

Итак, те, кто на Западе олицетворяет общественное мнение, всерьез обеспокоены опасностью появления голода и недоедания в странах так называемого третьего мира вследствие принятия постсоветскими странами в лице России и Казахстана мер по ограничению зернового экспорта.

Чем еще примечательна такая ситуация? Тем, что антиглобалистами и левыми движениями именно Запад еще до недавнего времени обвинялся как главный виновник того, что в мире из семи с лишним миллиарда человек полтора миллиарда людей голодают.

Вина же его, на взгляд этих самых обвинителей, заключалась в том, что богатые западные государства, щедро субсидируя своих фермеров и превалируя на международном рынке предложения зерновых товаров, удерживали цены на них на неоправданно низком уровне и делали бессмысленным с точки зрения рентабельности выращивание тех самых культур во многих развивающихся странах. Теперь, оказывается, можно этих самых последних обвинять то ли неумении, то ли в нежелании добиться развития своего сельского хозяйства и заодно авансом выставить Россию и Казахстан виновниками возможного обострения ситуации с голодом в мировом масштабе.

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