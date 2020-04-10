Сроки доставки грузов автоперевозчиками РК увеличились почти в четыре раза – Dala Trans

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сроки автодоставки грузов в период чрезвычайного положения (ЧП) увеличились почти в четыре раза, заявил учредитель ТОО «Dala Trans» Болатбек Алиев.

«Сроки автодоставки грузов увеличились почти в четыре раза», — сказал Алиев на онлайн совещании в НПП «Атамекен» по ситуации на транспорте в период режима ЧП, в пятницу.

По его словам, все страны, с которыми у Казахстана существуют международные автоперевозки – Грузия, Турция, требуют от водителей соблюдения карантина, чтобы водители отстаивались по 14 дней, но для прохождения карантина не созданы условия. Машины стоят на грузино-российской границе, на казахстанско-российской границе.

«Необходимо, чтобы министерство иностранных дел, министерство инвестиций и инфраструктурного развития – наш уполномоченный орган, вели нас», — предложил Алиев.

Соответственно, расходы растут, и вся логистика дает, по его словам, сбой.

«Конечно, этим пользуются недобросовестные пограничники, таможенники, инспектора фитосанитарных инспекций. К примеру, на границе Узбекистана никогда у нас не было проблем, сейчас создают проблемы. Все наши машины – новые, у всех стоят датчики весовые, внутренние, но все равно придираются. Якобы, какие-то запреты, устные. Нам нужен телефон доверия», — сказал Алиев.

Часть казахстанских машин, по его информации, переехала в Узбекистан, чтобы не стоять, так как знают, что в любой момент уполномоченный орган может запретить тот или иной продукт, и обслуживают узбекские, российские грузы, минуя Казахстан, транзитом.

В Казахстане государство никогда, за последние 20-25 лет не поддерживало грузо- и пассажироперевозчиков на автотранспорте, считает учредитель Dala Trans.

«Государство помогало авиации, КТЖ, потому что это компания самруковская (Группы «Самрук-Казына» — КазТАГ), там — правительство. Если у авиации и КТЖ тарифы всегда поднимаются, у нас тарифы всегда рыночные, поэтому — очень низкие, нормальные», — сказал Алиев.