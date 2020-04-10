Стас Киселев: Космос как поэзия

Журавлев был не только выдающимся инженером, работавшим с Сергеем Королевым и дружившим с Юрием Гагариным, но и талантливым поэтом

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. На днях в преддверии Дня Космонавтики в Костанае выходит «тайная книга» героя войны, лауреата Ленинской премии Михаила Журавлева «Услышать можно шепот звезд…». В результате документального расследования выяснилось, что Журавлев был не только выдающимся инженером, работавшим с Сергеем Королевым и дружившим с Юрием Гагариным, но и талантливым поэтом. Удивительную историю создания книги рассказал журналист Стас Киселев.

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— Стас, почему именно Журавлев, именно космос и именно Костанай?

— Потому что Журавлев – крайне важная и интересная фигура сама по себе. Это человек, о котором очень мало известно, но, в тоже время, его заслуги перед Родиной как фронтовика, как инженера и ученого, невозможно переоценить. Он был награжден самыми главными боевыми наградами, такими как орден Великой Отечественной войны, орден Красного Знамени, был лауреатом Ленинской премии, инженером-конструктором, ракетчиком, ученым, сподвижником академика Королева на космодроме Байконур, другом Юрия Гагарина. У него очень сложная, интересная судьба. Всю жизнь он был безвестным: когда присуждали Ленинскую премию в 1961 году, сразу после полета Гагарина (а он имел к этому непосредственное отношение), имя Журавлева не было напечатано в газете «Правда», потому что он был человек засекреченный. В конце 1960-х он вернулся из Москвы в Костанай, где провел последние 10 лет жизни. В 1979 году он умер и похоронен на Центральной аллее городского кладбища. В свое время заслуги Журавлева были оценены по достоинству, но сегодня он оказался незаслуженно забыт.

— Как получилось, что именно сейчас о нем вспомнили?

— Все начинается со случайностей – идея вырастает в большое хорошее дело. Год назад я по своей журналистской надобности встретился с сестрой Журавлева – Валентиной Федоровной, и она показала мне документальный архив, который достался ей от ее брата Михаила Федоровича Журавлева. В этом архиве я обнаружил несколько записных книжек, исписанных почерком Михаила Федоровича, и они все заполнены стихами. Я начал их читать и буквально почувствовал, как мурашки побежали по коже. Я понял, что передо мной очень хорошая, настоящая, искренняя лирика, которую никто до сих пор не знал. Эти стихи были написаны от 40 до 50 лет тому назад, в последнее десятилетие жизни Журавлева. Он писал эти стихи, не думая, что когда-то они будут опубликованы. Писал он не для печати, а для себя, изливая на бумагу самые сокровенные чувства. У этих стихов есть история и очень яркий образ автора, что, несомненно, привлекает к нему читательское внимание. Сейчас, по сути, мы открываем нового поэта в литературе.

— Но в книге ведь не только его стихи?

— Вообще в книге 180 страниц. Почти половину их занимает серьезный документальный блок: это множество фактов, имеющих историческую ценность, ранее не публиковавшиеся уникальные фотографии – как военных, так и послевоенных лет. Все они взяты из журавлевских альбомов. Мы действительно при подготовке книги много открытий совершили, и это не преувеличение.

Например, в процессе поиска нам удалось найти позднюю любовь Журавлева. Я сидел в музее, разбирался с документами и неожиданно наткнулся на распечатанное на принтере электронное письмо некой женщины из города Измаил Одесской области, в котором она рассказывала, что была близка с нашим Михаилом Федоровичем Журавлевым. У них был роман, очень большая любовь. Потом из-за какой-то мелкой ссоры они расстались, и для него это был один из последних очень мощных ударов в личной жизни, а она корит себя за разрыв с этим человеком вот уже 40 лет!..

Я стал искать эту женщину, которая в лирике Журавлева значится как «Мадам» (поэтому в книге мы выделили посвященные ей стихи в цикл «О, Мадам!..»). Найти ее было очень сложно. Тут уже журналистика включилась, навыки проведения расследования. Изучив несколько телефонных справочников, я нашел телефон этой женщины. Я был готов к тому, что мне ответят ее родственники и скажут, что ее уже нет в живых, потому что ей, по моим подсчетам, 82 года, а последние ее следы в поисковике Google датировались 2017 годом. Но Раиса Петровна сама сняла трубку и была поражена тем, что нашлись люди, которые говорили о ее любимом человеке, его стихах и даже делают книгу. Да еще и в Казахстане! Наш разговор случился всего за несколько дней до сдачи книги в печать, и Раиса Петровна успела прислать нам неизвестные стихи, фотографии и даже написать маленькую главку в мемуарный блок издания. Сама она наша коллега, член национального Союза журналистов Украины. Получается, что и у книги сложилась неординарная история создания.

— Почему за эти 40-50 лет эти стихи ни разу не были опубликованы, и о них никто не знал?

— Все очень просто – это были очень личные стихи, не предназначавшиеся для печати. Однако нельзя сказать, что самого Михаила Федоровича никто не знал, потому что он активно занимался лекторской деятельностью, был членом Всесоюзного общества «Знание» и разъезжал с лекциями по всей стране. Его приглашали во все столицы бывшего СССР. Он читал лекции в школах и на предприятиях. Он был нарасхват, его знали, его привечали, он даже стал заслуженным деятелем культуры Казахстана.

В свое время результаты работы Журавлева обеспечивали взлет и посадку космических аппаратов. Ленинскую премию ему дали за то, что он разработал автоматический измерительный комплекс, позволяющий с точностью определять траекторию полета и координаты приземления космических аппаратов и баллистических ракет. То есть, без Журавлева было бы очень трудно понять, как ракета после взлета будет двигаться и, самое главное, где она приземлится. Открытия свои он сделал благодаря тому, что всю войну был артиллеристом, а затем получил образование военного инженера-ракетчика…

У Журавлева очень интересная судьба. Он убежал на фронт в 16 лет, приписав себе лишние четыре года. У нас есть очень яркие воспоминания об этом его сестры. Она рассказала, что Мишу помнит со своих двух лет. По ее словам, однажды дверь их дома распахнулась, и вбежала мама, которая буквально выла, как волчица. До этого маленькая Валя никогда не слышала, чтобы мама кричала. Малышка испугалась, попятилась, упала в таз с водой и тоже стала кричать, но мама к ней не подбежала, а бросилась к окну, и все домашние увидели, как мимо дома проезжает грузовик. Из его кузова махал рукой Миша. Вот так он попрощался с семьей, уходя на войну в неполные 17 лет.

Второе воспоминание его сестры таково: 1945-й, в доме распахивается дверь, и входит огромный красавец – фуражка на затылке, роскошный чуб, шпоры на сапогах. И Валентина опять испугалась, спрятавшись за маму. Из-за материнской спины Михаилу удалось ее выманить, только вынув из вещмешка огромнейшее яблоко. А ведь в северном костанайском селе, где они жили, росли одни кислые ранетки. Девочка взяла этот чудесный для нее плод и больше от Миши уже не отходила. Запах этого яблока запомнился ей на всю жизнь. Кстати, в книге у нас есть фотография: Михаил и маленькая Валя стоят в обнимку после его возвращения с фронта.

— Людям постарше, безусловно, это будет интересно. А как насчет молодежи?

— Коронавирус, представьте, нам и с этим помог. Во-первых, сама по себе книга сделана по очень высоким стандартам – это настоящее подарочное издание. Конечно, ее надо показывать, презентацию проводить, а тут страна закрывается на карантин. И вот мы придумали устроить флешмоб в фейсбучной группе «Я помню. Своя история». Условия флешмоба очень простые – все, кто хочет, может прочитать и разместить у себя на странице стихотворение Журавлева, поставив наши хэштеги, и в благодарность за это получить электронную версию книги совершенно бесплатно.

У нас случился настоящий бум! Кто только не читает в эти дни стихи Журавлева – и пятилетние дети, и уже очень взрослые люди. Участие приняли жители из Алматы, Нур-Султана, Караганды, Новосибирска, Екатеринбурга. Молодой человек из Израиля, которому едва за 20, очень трогательно прочитал эту лирику, сидя на карантине в своей квартире. Появилась участница из Польши. Стихи нашего автора уже переводят на иностранные языки… Мы очень удивлены всем этим сюрпризам, который преподнес наш проект.