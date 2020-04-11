Генеральный директор казахстанско-турецкой фармацевтической компании умер от коронавируса

Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Генеральный директор казахстанско-турецкой фармацевтической компании Зиятхан Гасанов умер от коронавируса, сообщает пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) министерства здравоохранения (МЗ) РК.

«Скончался Гасанов Зиятхан Ахмедович — генеральный директор ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм». Он одним из первых стал помогать медикам и казахстанцам в борьбе с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, сам стал жертвой этой коварной болезни. Зиятхан Ахмедович был ярким профессионалом своего дела, он внес огромный вклад в развитие фармацевтической отрасли нашей страны. Кроме того, этот неравнодушный, к всеобщей беде, человек всеми силами, не смотря на свой недуг, помогал стране в борьбе с COVID-19. Безвозмездно передавал медицинским работникам средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Ранее в минздраве сообщили, что в Алматы зарегистрирован еще один летальный случай от коронавируса.