Продлёнка для чрезвычайки

Будут ли завтра жестко спать те управленцы, кому сегодня президент мягко стелет

Пожалуй, сегодня мы переживаем уникальный для системы государственной власти момент: президент Токаев не просто ставит перед правительством, акимами и прочими большими и не очень агрегатами управленческой машины те или иные задачи – он еще и объясняет, как надо их исполнять. Причем, делает это в своем «фирменном» либерально-интеллигентном стиле – старательно избегая жестких императивов.

Казалось бы, в условиях ЧП у президента есть прекрасная возможность не просто обещать людям «пряники», но и задать конкретного кнута тем своим подчиненным, кто саботирует их раздачу. Однако, этого не происходит. Указания Токаева носят «рекомедательно-пожелательный» характер. Вот и 10 апреля, выступая на заседании госкомиссии по ЧП, Касым-Жомарт Кемелевич высказался в духе советского партхозактива – многое сделано, но есть «отдельные недостатки»: «Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер». Почему бы не заменить глагол «должны» на его более жесткий синоним – «обязаны»? А заодно дать понять, какие кары ждут тех, кто рискнет «самоустраниться»?

А вот как президент реагирует на явный бардак и непродуманность с выплатой пресловутых 42,5 тысяч тенге господдержки: «…Приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» после моего персонального вмешательства. Разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную эффективность. Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты ЕСП (единого социального платежа). Поэтому Правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства. Вопрос получения платежных карт является одним из самых острых».

Хотя уже в первые дни выплат из разных уголков страны стали приходить свидетельства огромных очередей у отделений банков, толкучки и неразберихи. А кое-где доходило до драк… Что это, если не открытый саботаж режима ЧП и карантина? По закону чрезвычайного времени саботажников должно ждать суровое наказание, причем – скорое и неотвратимое. А тут – «показала недостаточную эффективность», «следует разработать и тиражировать, …». Разве не было очевидно с самого начала, что без «пошагового механизма», дистанционного и одноходового, весь этот аттракцион неслыханной щедрости вообще нельзя было затевать? А ну как завтра соискатели пособий, потолкавшиеся в очередях, спровоцируют массовый всплеск «короны» по всей стране? Тогда уж одной подачкой в 42500 точно не отделаешься… А вот если бы эта важнейшая – причем, как в социальном, так и в идеологически мобилизационном плане акция предварялась бы президентским указом, четко расписывающим госведомствам (Минтруда, Минфину), а также Нацбанку и регулируемым им БВУ правила игры и ответственность за пренебрежение ими, все потенциальные соискатели давно получили бы свои 100 баксов, не выходя из дома.

Не обошел гарант вниманием явный провал с онлайн-обучением и «глюки» e-gov. А виноватых – обладателей вполне конкретных фамилий и должностей – снова как бы и нет. «В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства» — пообещал глава государства, но прозвучало это не слишком убедительно. Во-первых, в свое время на приснопамятную программу электронного обучения e-learning, о которой Токаев не забыл упомянуть, ушли десятки миллиардов бюджетных тенге. Кто за это ответит и ответит ли? Во-вторых, можно только представить себе масштаб намеченного возрождения «цифровых амбиций». Тут вряд ли получится обойтись без дополнительных затрат, как надеется президент. Неужто весь банкет опять будет за счет истерзанного вирусом бюджета? Впрочем, «поствирусный период» еще не наступил, хотя вроде бы и близок.

А вот реализовывать обнародованный 31 марта антикризисный план нужно как можно скорее, иначе многотысячная армия джигитов, по выражению президента, «сидящих у шлагбаумов» закрытых на карантин трех мегаполисов, может выйти из-под контроля. В последний день марта президент (которого некоторые успели окрестить «казахским Рузвельтом») поручил сколотить из них трудармию и перебросить ее туда, где есть работа. И вот, спустя 10 дней, он, кажется, нашел применение этому «воинству». Правда, на заседании чрезвычайной комиссии о «сидящих за шлагбаумом» упомянуто не было, зато подробно говорилось о развитии строительной отрасли. Судя по всему, именно строительство (в первую очередь жилья) должно стать основным полем деятельности «сидящих у шлагбаума». Но, как отметил сам глава государства, подавляющее большинство рабочих мест, которые планируют создать в рамках «Дорожной карты занятости» (ДКЗ) – временные. То есть, даже если сегодня огромную толпу вынужденно безработных удастся переместить и занять, далеко не факт, что завтра они, потеряв временный заработок, не потянутся обратно в «хлебные» мегаполисы. А там в «поствирусный» период будет нечего ловить – кризис…

К тому же, не стоит забывать о тревожном опыте Сингапура. На днях мировые информагентства сообщили: в городе-государстве резко подскочил уровень заражения коронавирусом. Причина – переполненность и антисанитария в общежитиях, населенных гастарбайтерами. Наши родные «трудармейцы» тоже будут жить в общагах. И хотя Касым-Жомарт Токаев увещевал власти и бизнес «не экономить на здоровье граждан», очень сомнительно, что регионы сумеют обеспечить вынужденным переселенцам нормальные бытовые условия. Так что, угрозу «сингапурского синдрома» не стоит недооценивать. Сингапур, озаботившийся противостоянием пандемии еще раньше нас, предпринял беспрецедентные меры безопасности. Тем не менее, 9 апреля там зафиксирован антирекорд — 287 инфицированных. В Казахстане, судя по всему, тенденция аналогичная: только за выходные отмечено 42 случая заражения. Если сейчас начать массовое «переселение» в трудодефицитные регионы, то динамика заболеваемости грозит стать неконтролируемой. Об этом, кстати, прямо заявил президент Токаев, комментируя решение продлить жесткий карантин «как минимум» до конца апреля: «В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет».

Да, риск, действительно, велик. С одной стороны, на кону судьба бизнеса и всей экономики в целом, с другой – здоровье нации, а значит, само существование страны. При всем уважении к нашим медикам, на одном только их героизме всемирную заразу не одолеть. Но и пораженную вирусом кризиса экономику нельзя перезапустить исключительно вручную – «кривым стартером» президентских напоминаний. Рекомендаций и поручений. Нужны конкретные документы – указы, имеющие силу законов. Законов военного времени. Они уж точно эффективнее «указаний».

Правда, открытым остается один маленький вопрос: а вдруг Касым-Жомарту Кемелевичу (или кому-нибудь «весовому» в его окружении) понравится править жесткой рукой – пускай и в лайковой перчатке – в ту самую «поствирусную» эпоху? Кстати, его внештатный советник Олжас Худайбергенов, говоря об отличии ЧП от карантина, многозначительно заметил: «ЧП больше нацелено на изменение режима работы госорганов, создание условий для оперативности и т.д. и действует на всей территории страны. Вводится максимум на 30 дней, и если продлевается, то максимум на 30 дней. Пока сказали «до конца апреля», но ничего страшного, если и дальше будут продлевать». Интрига в том, насколько далеко может простираться это самое «дальше»…

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