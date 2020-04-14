1770 человек привлекли к адмответственности за нарушение карантина в Нур-Султане

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Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. 1770 человек привлекли к административной ответственности за нарушение карантина в Нур-Султане, сообщил начальник департамента полиции (ДП) столицы Ержан Саденов.

«К сожалению, есть недопонимание со стороны граждан, которые продолжают нарушать карантинный режим. За различные правонарушения в ОВД доставлено 2838 человек, из них к адмответственности привлечено 1770», — сообщил Саденов на брифинге во вторник.

Вместе с тем за период карантина количество преступлений снизилось на 34%, в том числе особо тяжких на 43%, тяжких на 32% – это убийства, тяжкие телесные повреждения.

«Количество ДТП снизилось на 76%, пострадавших в них на 72,4%, погибло четыре человека. На 67% меньше нарушений правил дорожного движения», — добавил Саденов.

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