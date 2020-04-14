Ношение масок является нормой карантинного режима – ДП Нур-Султана

Нур-Султан. 14 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ношение масок является нормой карантинного режима, заявил начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

«Сейчас очень много вопросов возникает по поводу медицинских масок. Носить или нет? Какая ответственность за нарушение масочного режима? (…) Полицейские проводили и будут проводить разъяснительную работу среди населения по обязательному ношению масок — это нормы карантинного режима», — сказал Саденов на брифинге во вторник.

При этом он подчеркнул, что за умышленное заражение других граждан предусмотрена уголовная ответственность.

«Маски носить нужно, потому что вы можете оказаться переносчиком вирусной инфекции и не знать об этом либо заразиться. Если же человек зная, что болен и маску не носит, продолжая заражать людей — это уже уголовная ответственность», — пояснил он.