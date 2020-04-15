«Действия Молдагасимовых вызвали коллапс» – казахстанцы вспомнили еще ряд скандалов

Алматы. 15 апреля. КазТАГ – Казахстанцы вспомнили еще ряд скандалов, в которых фигурировала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы Айзат Молдагасимова, а также ее брат – председатель совета директоров ТОО «ABM GROUP» и член партии Nur Otan Азамат Молдагасимов.

«Я, Сауле Сиырбай, врач-эксперт детской стоматологической поликлиники Алматы, подтверждаю, что 14 ноября, практически сразу после проведения тендера, в поликлинику явились пять человек, в том числе Молдагасимова Айзат со своим братом, в рабочее время около 12 часов и, предъявив лист протокола тендера, уведомили, что теперь они «хозяева поликлиники». Коллектив поликлиники знал Молдагасимову А. по работе в Алмалинском СЭС, так как наша поликлиника наxодится в Алмалинском районе. Теперь узнали, что она является директором ДООЗ Алматы. В этот же день опечатали склады с медикаментами, бухгалтерию и выставили свою охрану. Действия Молдагасимовых вызвали коллапс работы поликлиники. Пришлось вмешиваться управлению финансов с городским управлением здравооxранения. Ими было объяснено, что работа поликлиники не может останавливаться, что склады с медикаментами должны функционировать, потому что идет поток пациентов, рабочий процесс продолжается. После чего Молдагасимовы распечатали важные объекты поликлиники. На следующий день Молдагасимова А. пришла снова уже в сопровождении врача СЭС и родственницей с обxодом лечебныx кабинетов. Вот таким образом прошла «приxватизация» поликлиники», — цитируют пользователи пост Сауле Сиырбай, который в последствии был удален автором.

Отметим, что данный пост, который успели перепечатать многие казахстанские СМИ, в свое время стал основанием для судебного преследования Сиырбай со стороны Молдагасимовой. В апреле 2019 года Молдагасимова подала в суд на детского невропатолога Каиргали Конеева, бывшего врача детской стоматологической поликлиники Сауле Сиырбай, а также на экс-сотрудницу департамента охраны общественного здоровья Ларису Лян с требованием опровергнуть сведения, опубликованные в Facebook. В итоге алматинская Фемида заняла сторону оскандалившегося санврача, присудив в пользу Молдагасимовой Т330 млн. Сама Молдагасимова позже признавалась, что довольна данным решением.

Вспомнили казахстанцы и о другом скандале с участием Молдагасимовой, и связан он с массовой паникой в 2018 году в Алматы, связанной с предполагаемой вспышкой менингита. Бывший главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин тогда даже обратился к алматинцам не слушать голос женщины, рекомендовавшей через анонимные рассылки в мессенджерах «при первых признаках менингококковой инфекции сразу принимать антибиотики». Начальник отдела экспертной деятельности филиала РГП «Национальный центр экспертизы» по Алматы Бахыт Кантарбаев рассказал тогда одному из казахстанских СМИ, что обратился в Институт судебной экспертизы и передал на проверку две записи: голос неизвестной и выступление Айзат Молдагасимовой во время суда. По словам Кантарбаева, «экспертиза подтвердила, что это голос одной и той же женщины, то есть руководителя Департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Алматы Айзат Молдагасимовой».

Напомним, ранее, говоря о заражении коронавирусом 12 медицинских работников ЦГКБ Алматы, Молдагасимова обвинила их в несоблюдении мер предосторожности. 13 апреля медработники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей – соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Позже выяснилось, что после конфликта медиков с Молдагасимовой с формулировкой «по собственному желанию» был уволен главный врач ЦГКБ Алмаз Джувашев.

При этом сама Молдагасимова оказалась в центре скандала после того, как прилетела 9 марта рейсом Франкфурт – Алматы, и была транзитом 1,5 часа в Германии. На ее рейсе был обнаружен зараженный коронавирусом, она была одной из контактных лиц. Однако, как сообщил известный врач, кандидат медицинских наук Каиргали Конеев, главный санврач Алматы нарушила правила соблюдать изоляцию в течении 14 дней. По его словам, Молдагасимов 10 марта вышла на работу и, будучи контактной с коронавирусом, в рабочем порядке проводила с 10 марта по 13 марта селекторные совещания, посещала больницы, другие госорганы, акимат и Нур Отан города. Позже Молдагасимова опровергла обвинения в свой адрес, что она нарушила противоэпидемические требования, утверждая, что была на домашнем карантине. Также главный санврач города назвала недостоверной информацию о том, что она уклонилась от изоляции, но ее слова уже опровергнуты протоколом мероприятия, в котором она участвовала после прибытия из-за рубежа. 12 апреля Конеев сообщил, что Молдагасимова по прилету из Европы на домашнем карантине выписала себе премию. Причем, как уточнил известный врач, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы за последнее время выписывала себе премии дважды, не имея на то основания.

14 апреля министр здравоохранения Елжан Биртанов опубликовал на своей странице в Facebook пространное обращение к медицинским работникам Казахстана.

«Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что – никак по-другому. Я горжусь вами!» — написал Биртанов, но при этом, он почему-то до сих пор не разъяснил, почему медицинские работники во многих регионах Казахстана продолжают работать в нечеловеческих условиях, без элементарных средств индивидуальной защиты, и зачем в такое сложное время минздраву срочно понадобилось потратить $2,5 млн на PR и более Т65 млн на пропаганду здорового образа жизни.