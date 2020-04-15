Фуры с сельхозпродукцией сутками стоят на блокпостах на границах областей РК – депутат

Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Фуры с сельскохозяйственной продукцией сутками стоят на блокпостах на границах областей Казахстана, сообщил депутат мажилиса парламента РК Нуржан Альтаев.

«В связи с отсутствием единых и прозрачных процедур получения разрешения людей, сельскохозяйственной техники, перевозки и реализации товаров в разных регионах исполнительные и правоохранительные органы по-разному понимают вопросы ограничения передвижения грузового транспорта, имеются недопонимания и перегибы на местах. Мы видим определенную нескоординированность и несогласованность государственных органов в регионах. Например, на границе Жамбылской и Алматинской областей фуры с сельскохозяйственной продукцией сутками стоят на блокпостах, им не обеспечено быстрое и беспрепятственное передвижение», — сказал Альтаев на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил, что такая же ситуация на границе с Кыргызстаном, где скапливается огромное количество машин, пытающихся вывезти продукцию на экспорт.

«А между тем, сельскохозяйственная продукция в основной своей массе является скоропортящейся. В то же время, недоумение вызывает запрет экспорта скоропортящейся продукции, такой как лук, капуста, морковь, репа и т.д.» — отметил депутат.

В связи с этим он попросил премьер-министра РК Аскара Мамина обратить внимание на возникшие проблемы.

«Прошу с пониманием отнестись к проблемам сельхозпроизводителей, так как самый главный вопрос в условиях финансового кризиса и обострения пандемии – это обеспечение производства продовольственных товаров и, соответственно, продовольственная безопасность нашей страны», — подчеркнул Альтаев.

Ранее фермеры Казахстана сообщили, что была сорвана отгрузка местных овощей из-за приказа МСХ от 22 марта о запрете вывоза, в том числе капусты. 10 апреля минсельхоз заявил, что Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что правительство не полностью оценило необходимость запрета экспорта отдельных товаров.

10 апреля в МСХ РК заявили, что запрет на экспорт капусты, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, не планировался и не вводился.

14 апреля в минсельхозе заявили, что для экспорта моркови из Казахстана необходим сертификат.