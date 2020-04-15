Нур-Султан. 15 апреля. КазТАГ – Лишь на западе и юго-западе Казахстана в среду ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на юго-востоке – местами сильные, на севере – осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра на западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью 0.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +5+7.

В Жамбылской области ожидается дождь с грозой, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем без осадков, ночью возможен дождь с грозой, местами туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Костанайской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Алматинской области дождь, туман. Днем +9+14, ночью +5+10.

В Акмолинской области возможен небольшой дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, местами туман, усиление ветра 15-20, местами до 25 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -2+3.

В Павлодарской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Карагандинской области без осадков, местами туман, ветер 15-20 метров в секунду ночью возможен дождь. Днем +8+13 (на юге +16), ночью -2+3 (на юге +6).

В Актюбинской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами пыльная буря, усиление ветра 17-22 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Атырауской области без осадков, местами пыльная буря, ветер 17-22 метра в секунду. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков, местами пыльная буря, ветер 17-22 метра в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Кызылординской области без осадков, ночью туман. Днем +15+20, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман. Днем +8+13, ночью 0+5.

«В ближайшие сутки на реках Акмолинской, Северо-Казахстанской областей продолжатся подъемы уровня воды. На горных реках юго-востока и востока республики в связи с прогнозами дождей ожидаются подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.