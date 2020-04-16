«Мы все солдаты. Каждый на своём месте. Мы служим. Мы в белых халатах. Мы служим нашему народу, государству, защищая от болезней, эпидемий»

Сетевые СМИ о проблемах в сфере здравоохранения страны

Данияр АЙСАРОВ — «История Толкынай Ордабаевой из Мерке. Как сельский врач поставила на уши Facebook и Минздрав» — В Меркенской центральной районной больнице Жамбылской области назревает конфликт из-за врача, заразившейся Covid-19. Инфекционист Толкынай ОРДАБАЕВА заявила, что заболела из-за ошибок руководства и что на работе сотрудникам приходилось шить медицинские маски. Из-за отсутствия средств защиты врач заразилась от пациента, контактировавшего с первой жертвой коронавируса в Казахстане.

Вся эта история разворачивается на глазах казахстанцев в социальной сети Facebook. После её поста последовало опровержение акимата, затем Nur Otan опроверг слова акимата. В защиту коллеги выступили врачи, сфотографировав себя в сшитых из постельного белья масках. Сейчас во всей этой скандальной истории из интернета разбираются другие врачи, чиновники, прокуроры и сотрудники антикоррупционной службы.

9 апреля пресс-секретарь партии Nur Otan Тимур БАЗАРБАЕВ сообщил, что указанные в обращении Толканай Ордабаевой факты подтвердились.

«Указанные факты подтвердились. Администрация Меркенской ЦРБ принуждала медицинский персонал шить себе маски, что не входит в их должностные обязанности. Кроме того, сотрудникам на работе не предоставлялись маски и средства защиты«, – написал Тимур Базарбаев в Facebook.

Исполняющего обязанности главного врача районной больницы Данияра НУСИПБЕКОВА и заместителя акима района Марата КАСЫМА привлекли к «партийной ответственности». Это значит, что они получили предупреждение.

События продолжали развиваться в Facebook. Коллеги Толкынай Ордабаевой запустили челлендж #tolkinaibirgemiz по аналогии с республиканским #bizbirgemiz.

Врач Меркенской больницы Каламкас ТУРЕКУЛОВА сняла видео в маске, сшитой из постельного белья — «Вы посмотрите, какие маски мы носим. Они же из постельного белья сшиты. С того времени, как началась эпидемия в стране, нам всего 3-4 маски дали. Ни антисептиков, ничего нам не выдали. Заставляют шить эти маски«, – заявила Каламкас Турекулова.

За развитием событий по-прежнему наблюдает министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ. «Министр в курсе этого дела. Он за ним следит. Оно на контроле«, – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Проверку также проводит Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг, районная прокуратура. Подключилась даже антикоррупционная служба.

«В управление здравоохранения области приходили из департамента по противодействию коррупции. Ордабаева туда написала заявление. Они тоже проводят свою проверку«, – кратко прокомментировали в пресс-службе облздрава.

После публикации материала стало известно, что после жалобы Толкынай Ордабаевой освободили от должностей исполняющего обязанности главного врача больницы, заместителя главного врача по лечебной работе и главного бухгалтера ЦРБ Меркенского района.

Айжан АУЕЛБЕКОВА – «Маски-шоу» — Обращение молодого врача-инфекциониста Толкынай ОРДАБАЕВОЙ из Меркенского района Жамбылской области, которая заразилась коронавирусной инфекцией, к министру здравоохранения Елжану БИРТАНОВУ вскрыло множество проблем в сфере здравоохранения страны.

После публикации доктора, медики со всей республики стали писать жалобы на то, в каких условиях они вынуждены работать. Министерство инициировало служебное расследование, а руководство больницы, в которой работает Толкынай, устроило ей “веселую жизнь”.

Смелое заявление врача вмиг разлетелось по сети. Молодой специалист, которая сейчас проходит лечение в областной инфекционной больнице, рассказала, что этот факт руководство управления здравоохранения пыталось скрыть. Как одна из причин указывается близкое родство руководителя областного управления здравоохранения Марата ЖУМАНКУЛОВА, а также заместителя главного врача Меркенской районной больницы Жаныл ШОЙБЕКОВОЙ и главного бухгалтера медучреждения Замиры МУКАНОВОЙ. Последние являются родными сестрами супруги главного доктора региона.

Инфекционист работала с контактными лицами первой погибшей от коронавируса в стране женщины. Напомним, что перед госпитализацией та гостила в Шу и Мерке. До последнего врачи не были уверены в том, заразились ли контактировавшие с ней лица, так как лабораторные исследования проводились не полностью.

— Для того чтобы поставить диагноз, у пациента берут кровь и мазок для ПЦР (полимеразная цепная реакция). Это точный метод диагностики, при котором исследуются генетические материалы человека. Изначально говорилось, что при заборе крови у потенциальных заболевших из нее выделяли сыворотку, которую направляли на исследование в Алматы. Однако после того как Алматы закрыли на карантин, анализ крови не делается. Именно поэтому мы выписывали контактных без повторного анализа, — отмечает Ордабаева.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА – «Отсутствие средств защиты и нарушение режима труда: как заражаются медработники Казахстана» — Число медицинских работников, заболевших коронавирусной инфекцией, в Казахстане увеличилось до 211 (данные на 13 апреля). Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила БЮРАБЕКОВА.

По оценке комитета, есть 4 основных причины инфицирования COVID-19 среди медицинских работников. Это, во-первых, необеспечение руководителями медицинских организаций, а также местными исполнительными органами мер по защите персонала, а именно обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, не проводится постоянный инструктаж.

Во-вторых, техническое состояние объектов зачастую не соответствует необходимым требованиям – нет четкого разделения на чистые и грязные зоны.

Третья причина — это нарушение режима труда: круглосуточное пребывание в стационаре, переутомляемость, сверхурочная работа, низкая обеспеченность средствами индивидуальной защиты, а также несоблюдение техники одевания/снятия, времени использования СИЗ. При этом условия для отдыха медицинского персонала карантинных объектов после работы в регионах (напомним, Госкомиссией по обеспечению режима ЧП было поручено акиматам перевести всех сотрудников, задействованных в борьбе с инфекцией, на «карантинное» положение с питанием, надлежащими бытовыми условиями и транспортировкой) сегодня выполняют только 3 региона: Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская области.

Четвертой причиной в комитете называют низкую настороженность к COVID-19 самих медицинских работников.

«В Алматы диспетчеры и санитарки, дезинфицирующие машины скорой помощи, так и не получили обещанных надбавок» — В казахстанском сегменте интернета появилось много сообщений от медицинских работников, которые рассказывают об ужасных условиях труда и отсутствии всего необходимого, что их заставляют шить маски и костюмы. В редакцию также обратились диспетчеры подстанций скорой помощи города Алматы, которые пожаловались на то, что им отказываются выплатить положенные надбавки за работу в опасных условиях в рамках борьбы с коронавирусом, обещанные президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Они уже распространили обращение к руководству министерства здравоохранения, но их петиция была заблокирована на ресурсах ведомства. Сами медики, опасаясь увольнения, попросили не афишировать свои фамилии. Поэтому в интервью мы указываем только имя диспетчера Акмарал, которая ответила на вопросы «Эха Казахстана» — Мы хотели бы внести ясность почему нас отделили от этой выплаты и компенсации о которой во всеуслышание по телевидению говорил президент и обещал выдать всем медикам скорой помощи. Но вчера эту доплату за период карантина и чрезвычайного положения получили только выездные бригады, а именно врачи, средние работники и водители. И то не в полном объеме, так как обещали по 425 тысяч, а выплатили только половину 212, и водителям по 106 тысяч. Обещали якобы на следующей неделе выдать оставшуюся половину.

А мы, диспетчеры подстанций и в центре, которые принимают вызовы, ничего не получили. Хотя в выступлении министра здравоохранения Биртанова прозвучало, что диспетчеры и водители относятся к третьей категории опасности в ситуации борьбы с коронавирусом. Но почему-то чиновники не включили нас в список получателей этих выплат, мотивировав тем, что мы якобы не находимся в контакте с больными, хотя мы сидим на передовой, вызовы проходят через нас, а с бригадами, когда они возвращаются мы непосредственно контактируем.

Мерей СУГИРБАЕВА – «В Казахстане любой (!) чиновник может редактировать указы президента и приказы министра» — На днях в Алматы произошёл очередной скандал: приемные покои двух инфекционных больниц – детской и взрослой имени И. Жекеновой, где проходят лечение все пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19, не получили обещанные государством надбавки за работу в группе риска.

Напомним: согласно приказу от 04.04. 2020, выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом Covid-19, проводятся по 3 категориям сложности. В зависимости от степени риска размер надбавок в 1 группе не должен превышать двадцатикратный минимальный размер заработной платы в месяц (максимально 850 тысяч тенге), в третьей — пятикратный минимальный размер заработной платы в месяц (максимально — 212 тысяч тенге).

К 1 группе риска «отнесены врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом COVID-19».

9 апреля, когда сотрудники двух названных больниц получили эти выплаты, то выяснилось, что приемные покои инфекционных больниц отнесены к 3 группе. Обделенные медики тут же написали возмущенные посты – обращения к министру в социальных сетях.

На страничке министра здравоохранения республики Елжана БИРТАНОВА появилось следующее сообщение — «Касательно обращения врачей приемного покоя Детской инфекционной больницы г. Алматы — очевидно Управление Общественного Здоровья Г.Алматы допустило ошибку в трактовании приказа Министерства здравоохранения, регламентирующего выплаты медикам, занятым в противодействии коронавирусной инфекции, согласно поручения Главы государства.

Все врачи, медсестры и младший медперсонал инфекционных стационаров относятся к 1-й категории с соответствующей надбавкой к зарплате.

Прошу руководство Управления и клиники завтра утром устранить ошибку и выплатить доплату, согласно утвержденного приказа! Руководство ФСМС прошу проконтролировать и доложить завтра об исполнении!

Прошу прощения за причиненные неудобства, только добрался до фейсбука и прочитал обращение коллег».

К сожалению, собственная трактовка решений правительства, а то и президента, наблюдается у многих чиновников на местах. Все это усиливает и без того напряженную социально-экономическую ситуацию в стране. Очевидно, к каждому приказу должны прилагаться самые подробные инструкции, включая наказания за их нарушения.

«Врачи просят защиты президента» — Сотрудники Центральной городской клинической больницы Алматы обратились с открытым письмом к Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

Врачи отмечают, что с самого начала распространения КВИ, Управлением общественного здоровья г.Алматы и администрацией клиники с ними активно проводилось обучение и тренинги по профилактике КВИ, постоянно контролировался запас, и осуществлялось обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

После объявления Чрезвычайного положения и закрытия г.Алматы на карантин, все противоэпидемические меры в клинике были усилены: ввели масочный режим, повсеместно установили санитайзеры, организовали в приемном отделении изолятор с отдельным входом, проводили все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Сотрудники алматинской горбольницы написали главе государства, что заявление руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) г. Алматы, что «Одной из причин является несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности» является клеветой.

«Кто, как не медицинские работники больше всех знают об опасности КВИ и необходимости соблюдать меры предосторожности. Нас обучили, полностью обеспечили СИЗами, меняем маски до 10 раз в смену, экстренная служба работает в защитных костюмах, несмотря на отсутствие указаний. В мире пандемия, огромное количество зараженных медицинских работников, при чем тут руководство, медики и несоблюдение мер предосторожностей?

Нам известны случаи, когда сотрудники СЭС посещали нас с проверкой и для прохождения обследования, а впоследствии у них диагностировали КВИ. Но при этом, нас никто не поставил в известность, мы узнали об этом позднее. Возможно, они и являются источниками заражения? Наших сотрудников, как контактных, никто не обследовал, противоэпидемические мероприятия не проводились. Госпожа Айзат МОЛДАГАСИМОВА угрожает нам уголовной ответственностью, а сама скрывает факты, пытаясь сохранить свою репутацию! Не входит ли в функции самого ДККБТУ санитарное благополучие медицинских организаций?», — отмечают медработники.

На данный момент клиника закрыта на карантин, инфицированные сотрудники госпитализированы, контактные изолированы, остальные ждут результатов своих анализов.

Медики выразили благодарность президенту Токаеву за поддержку врачей и попросили его защиты в этой ситуации.

«В Алматы уволили главврача ЦГКБ, где заразились 182 медработника. Коллеги требуют его вернуть» — Главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаз ДЖУВАШЕВ уволился по собственному желанию. По последним данным, в медучреждении заразились коронавирусом 182 сотрудника.

«Руководителя уволили, у него почти 200 человек болеет. Он, видимо, зная свои организационные промахи, написал заявление по собственному желанию«, – сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан АБИЛДАЕВ.

«По массовому заражению медиков центральной больницы в Алматы проводится расследование» — По ситуации с вспышкой КВИ в ЦГКБ Алматы: по моему поручению сейчас вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров и заместитель председателя ККБТУ Нурхан Садвакасов совместно с руководством управления здравоохранения Алматы проведут встречу с сотрудниками клиники, находящимися на карантине в санатории «Коктем». Уверен, что все вопросы и сомнения будут разрешены без эмоций и по закону, — написал в своём Facebook министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ.

Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О нашей защите» — Мы все солдаты. Каждый на своём месте. Я уже предлагал отойти от таких определений как — оказание услуг, работа и т.д. Мы служим. Мы в белых халатах, что является нашей униформой. Мы служим нашему народу, государству, защищая от болезней, эпидемий.

Но каждый здравомыслящий генерал не бросает на врага своих солдат без оружия и средств защиты. Войну ведут ведь именно солдаты, хотя победу присуждают генералам.

В нашем случае солдаты – это наши санитарки, медсёстры, врачи и даже водители скорой помощи. Причём все, на каком бы они участке не работали. Сейчас они все находятся в зоне риска. И каждый из них играет важную роль в общей системе.

Их защита должна стать главным приоритетом сегодняшнего дня. Да, они начали заражаться. Это очень плохо. Но, причём тут министр?

А кто тогда виноват? – спросите вы. Постараюсь объяснить.

Каждый руководитель больницы, поликлиники, если он адекватен и знает хотя бы основы эпидемиологии, должен знать, что медорганизация является карантинным объектом круглый год. Именно туда попадают пациенты с любыми диагнозами. И каждый сотрудник этой организации должен быть обучен как защищаться от инфекций. От любой причём.

Почему это так важно? Потому что есть понятие — внутрибольничная инфекция. То есть инфекция, которую вы можете подхватить, получив лечение в больнице или поликлинике. Поэтому существует множество норм и правил обработки каждого квадратного сантиметра поверхности медорганизации.

Поэтому все наши больницы пропахли хлоркой, и каждый раз медики протирают руки спиртом. Всё расписано до мелочей. Потому что мелочей этих быть не должно. Тут всё должно соблюдаться неукоснительно!

Как в армии. Не надо думать и рассуждать. Просто выполняй. Каждый день, пока не войдёт в привычку.

«Министр здравоохранения обратился к медикам Казахстана» — Глава Минздрава РК Елжан БИРТАНОВ на своей странице в Facebook обратился ко всем медицинским работникам страны, передает zakon.kz.

Дорогие друзья, Я хочу обратиться ко всем своим коллегам: к медикам всех уровней, врачам, медсестрам, санитаркам, к руководителям медицинских организаций, к сотрудникам санитарной службы, к сотрудникам университетов и научных центров — тем, кто сейчас работает круглосуточно, без выходных практически с января месяца.

Я знаю, многие из вас нереально устали, эмоционально истощены и выгорают. Многие не могут просто пойти домой и обнять своих детей. Многим страшно, некоторым обидно. Есть немало и заразившихся..

Несмотря на это, вы каждый день встаете и идете работать, идёте лечить, спасать жизни людей.

Вы спасаете людей не за деньги, не за славу, вы спасаете их потому что работа такая, потому что — никак по другому. Я горжусь вами!

Пройдет время, пройдет эпидемия. Об этом напишут книги, снимут фильмы… многое забудется.

Но ВЫ сами будете знать, что именно именно ВЫ были там, в больницах, днем и ночью, дни и недели.. ВЫ настоящие герои.

Я верю, мы победим этот вирус. Его победит наш с вами профессионализм, наша наука и наша дисциплина! Берегите себя!

Вячеслав ЛОКШИН, ученый – «Почему врачи должны зарабатывать меньше нефтяника или чиновника?» — Ни врач, ни ученый не могут и не должны быть средними, и тем более плохими! Но почему-то они могут получать зарплату ниже нефтяника, или чиновника, или банковского служащего? Так, увы, сложилось, но так не должно продолжаться! Здравоохранению, как и науке, не хватает финансирования, врачу и ученому не хватает материальной поддержки и признания. Сегодня, во время пандемии, это стали осознавать, и не только в нашей стране. Это здорово, что медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат материальное вознаграждение. Но это не должно быть разовой акцией. Система отношения к медикам должна стать другой.

Но и медикам хорошо бы вспомнить о том, как вели себя наши предшественники, никогда не думавшие в первую очередь о материальной стороне их профессионального долга! Это и не совсем интеллигентно.

Уроки из этой пандемии, несомненно, извлекут все — правительства и медики, простые люди и олигархи. Мир станет другим. Многие ценности будут пересмотрены. Самой важной из них должна стать жизнь человека, а для этого придется многое изменить, в том числе и отношение к врачам и расходам на здравоохранение в частности и еще очень многое…

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