Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает «худший год в истории» для нефтяного сектора, сообщает агентство France Press.

«МЭА заявило в среду, что вспышка коронавируса сократит мировой спрос на нефть в 2020 году, сведя на нет десятилетие роста нефтяного сектора и создав «худший год в его истории», — говорится в сообщении в четверг.

По прогнозам МЭА, падение спроса в годовом масштабе составит рекордные 9,3 млн барр в сутки за год в целом, при этом в апреле оно составит 29 млн барр в сутки, а в мае – 26 млн барр в сутки.

«Я считаю, что через несколько лет, когда мы оглянемся на 2020 год, мы вполне можем сказать, что это был худший год в истории мировых нефтяных рынков. В этот ужасный год второй квартал вполне может быть худшим из всех, и (…) апрель вполне может быть худшим месяцем», — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По его словам, последний раз такая ситуация на нефтяном рынке отмечалась в 1995 году. Бироль назвал это «черным апрелем в истории нефтяной промышленности».

МЭА заявило, что меры, принятые группой ОПЕК+ и другими нефтедобывающими странами для сокращения добычи, должны привести к тому, что во второй половине года спрос опять начнет превышать предложение в связи со снятием карантинных ограничений по коронавирусу. Производители нефти обязались сократить добычу примерно на 12 млн барр в день в мае, включая сокращение в 9,7 млн барр в сутки, обещанное группой ОПЕК+.

«Волатильность, которую мы наблюдаем на рынках нефти, наносит ущерб мировой экономике в то время, когда мы меньше всего можем себе это позволить», — сказал Бироль.

При этом в отчете МЭА отмечается, что действия ОПЕК+ и G20 «не смогут немедленно восстановить равновесие на рынке».

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

9 апреля Казахстан заявил о готовности участвовать в общем сокращении мировой добычи нефти.

13 апреля сообщалось, что Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с 1 мая. Позднее в министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что на 390 тыс. барр в сутки сократит добычу нефти Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+.