Может чиновникам Казахстана пора сначала думать, а потом делать?

Алматы. 16 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сегодня в Алматы запустили очередную версию базы разрешений тех, кому можно передвигаться по городу. И опять наступили на те же грабли.

Ограничения на передвижение по городу в Алматы ввели через 10 дней после того, как город закрыли на карантин. Вполне достаточное время для того, чтобы продумать, что и как делать в случае ужесточения режима. Можно было даже изучить зарубежный опыт, что у нас так любят делать. Но получилось как всегда.

Сначала министр информации и общественного развития Даурен Абаев публично в эфире республиканского телеканала заявил, что журналисты смогут передвигаться по городу по предъявлению редакционного удостоверения и редакционного задания. На деле оказалось все совсем не так. Почти сразу же выяснилось, что кроме этих документов необходимы еще и справка с работы с указанием БИН компании, а также куча других данных. С сотрудников других компаний, которым было разрешено работать в закрытом городе, требовалась только справка с места работы. Параллельно для них создавалась электронная база, в которой не оказалось многих компаний, осуществляющих доставку товаров, курьеров и прочих. То есть, те немногие, кто смог в период жестких ограничений сохранить работу, имели вполне реальный шанс спустить зарплату на штрафы, а то и оказаться на «карантине» в спецприемнике для административно арестованных. Без права на 42500 тенге, разумеется.

Спустя неделю бумажные справки неожиданно отменили. С 7 апреля передвигаться стало можно, только если данные человека и/или его автомашины есть в электронной базе. При этом просуществовавшую целую неделю старую базу отменили, и данные пришлось подавать вновь. А поскольку о новой гениальной идее сообщили, как водится, накануне вечером, то процесс затянулся до глубокой ночи.

В то же время департамент полиции Алматы попытался справиться с неразберихой и выпустил мобильное приложение E-polisia.kz, в котором любой алматинец мог проверить, разрешено ему ездить на своей машине или ходить пешком, или нет. Идея хорошая, но наспех разработанное приложение то отказывалось открываться, то работало в режиме рулетки, выдавая на одни и те же данные совершенно противоположные результаты. Ошибки можно было бы исправить, но… Грянула новая база данных.

НПП «Атамекен» выступила с инициативой о создании новой базы тех, кому разрешено передвигаться по городу. Все с заботой о предпринимателях. Единственное, что в этом деле получилось хорошо – это сообщить о новой базе за два дня до того, как она начнет действовать. Был назван сайт, через который предприниматели должны были подать данные своих компаний и своих сотрудников для включения в базу. Больше суток понадобилось журналистам, чтобы убедить систему, что СМИ входят в список разрешенных видов деятельности. Система же упорно отвечала, что «Ваша компания не входит в список разрешенных видов деятельности». А все потому, что созданием базы занимался «Атамекен», а список разрешенных видов деятельности и БИНы средств массовой информации (как, вероятно, и других компаний), им должен был предоставить акимат. Пока собрали списки, пока передали, пока вбили… И вот наступило 16 апреля – день, когда новая база вступила в силу. Для удобства горожан на сайте этой самой базы – infoalmaty.kz – любой желающий может проверить, как далеко он может пойти (только за хлебушком в магазин через дорогу или на работу). Сюрприз! «Ваш ИИН (ГРНЗ) передан в Оперативный штаб на согласование»! То есть, получается, что акимат (в лице оперативного штаба) передал «Атамекену» данные, которые теперь сам же и перепроверяет? А ездить (ходить) как? И что теперь с мобильным приложением E-Polisia? Можно удалять? Силы, время, деньги на его разработку оказались потраченными зря.

Но и это еще не все. Министр Абаев уже объявил о том, что в третьей декаде апреля в Алматы к работе вернутся 185 тыс. человек. В основном это сотрудники СТО, шиномонтажных мастерских, крупных строительных магазинов и прочих объектов. Но эти виды деятельности не входят в список тех, которые разрешено осуществлять в условиях жестких ограничений, а нарушения влекут за собой уголовную ответственность. Третья декада апреля наступает в понедельник. А это значит, что опять понадобится новая версия базы тех, кому разрешено передвигаться по городу, а они еще нынешнюю с оперштабом не согласовали.

Так что же там насчет того, что журналистам для передвижения по городу будет достаточно редакционного удостоверения и редакционного задания, господин министр? Можно, конечно, сослаться на то, что решения принимает оперативный штаб, а официальный представитель коронавируса только их озвучивает. Но о том, что правила меняются раз в неделю, от него не прозвучало не слова. Может быть, стоило все-таки один раз все хорошо продумать и только потом делать, или, если сделали, уже оставить все как есть, ведь коней на переправе не меняют.