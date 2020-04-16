Указ о переезде Нацбанка в Нур-Султан подписал Токаев

Нур-Султан. 16 апреля. КазТАГ — Указ о переезде Национального банка (НБ) РК в Нур-Султан подписал президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 и подпунктом 1) пункта 2 статьи 21 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» постановляю: 1. Национальному банку Республики Казахстан: 1) до 1 июля 2020 года обеспечить передислокацию из города Алматы в город Нур-Султан центрального аппарата Национального банка Республики Казахстан; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего указа. Пункт 2 вводится в действие с 1 июля 2020 года», — говорится в указе от 10 апреля 2020 года №304 «О передислокации Национального банка Республики Казахстан из города Алматы в город Нур-Султан», подписанным Токаевым.

Напомним, 20 мая 2015 года сообщалось, что центральный аппарат Национального банка (НБ) РК к 1 января 2017 года будет передислоцирован из Алматы в Нур-Султан.

«До 1 января 2017 года обеспечить поэтапную передислокацию центрального аппарата Национального банка РК и организаций, способствующих осуществлению Национальным банком РК возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, из города Алматы в город Астану», — говорилось в указе президента РК от 19 мая 2015 года №24 «О международном финансовом центре «Астана» и передислокации Национального банка РК в город Астану».

22 мая 2019 года нынешний председатель Нацбанка РК Ерболат Досаев заявил, что переезд в столицу планируется после принятия закона о создании агентства по регулированию и развитию финансовых рынков. Также он отметил, что не собирается в долгой перспективе рассматривать вопрос переезда Нацбанка в Нур-Султан.

Как сообщалось 9 декабря, председатель Нацбанка Ерболат Досаев предполагал, что в Нур-Султан Нацбанк переедет весной 2020 года.