Нур-Султан. 17 апреля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием отрога антициклона с центром над Карагандинской областью на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на запад и северо-запад Казахстана будет смещаться ложбина циклона с районов Финляндии, с которой местами ожидаются дожди. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на западе с пыльной бурей, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +3+5.

В Алматы переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +4+6.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +6+8.

В Жамбылской области без осадков, местами туман. Днем +16+21, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Костанайской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Алматинской области небольшой дождь с грозой, туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Акмолинской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +1+6.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, усиление ветра 15-20, местами до 23-82 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Павлодарской области без осадков. Днем +17+22, ночью +2+7.

В Карагандинской области без осадков, местами туман, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Днем +15+20 (на юге +23), ночью +2+7 (на юге -1).

В Актюбинской области ожидается дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, днем местами возможен град, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью 0+5.

В Атырауской области без осадков, ночью возможен дождь, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Мангистауской области дождь с грозой. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем +15+20, ночью -2+3.

«В ближайшие сутки на реке Есиль в Северо-Казахстанской области продолжатся подъемы уровня воды. На горных реках юга, юго-востока и востока республики продолжатся колебания и подъемы уровня воды», — предупредили синоптики.