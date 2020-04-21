Эксперт: Обрушение цены на нефть марки WTI – не апокалипсис

Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Обрушение цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) не является апокалипсисом, считает известный казахстанский бизнесмен Айдан Карибжанов.

«Это вовсе не апокалипсис. Скорее, просто любопытная ситуация. На языке трейдеров она называется красивым словом «контанго», — написал Карибжанов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, во-первых, это не совсем та нефть, «в которой у нас цену считают». Принято считать Brent, а это WTI, которую «больше в Америке используют». Цены могут разбегаться, что они и сделали.

Во-вторых, добавил он, что важнее, в торговле биржевыми товарами, к которым нефть относится, есть два рынка. Рынок «спот», здесь и сейчас, продаешь нефть – получаешь деньги. А есть рынок будущих контрактов, фьючерсов, где продавцы-покупатели договариваются о продаже нефти по оговоренной цене в строго определенный момент времени, через месяц, например, не раньше и не позже. Кто-то из них, продавец или покупатель прогадает, но об этом они узнают через месяц, отмечает Карибжанов.

«То, что происходит на рынке сейчас, это как пытаться продать йогурт, срок годности которого истекает завтра. Или молоко, которое вы можете сдать на молокозавод только за копейки, а не сдашь – прокиснет. За эту нефть прямо сейчас готовы дать один доллар. Ее избыток, все резервуары заполнены, танкеры залиты под завязку. А вот та же самая нефть с поставкойчерез месяц стоит больше $20 за баррель. Рынок считает, что тогда она будетвостребована. В принципе, можно огромные деньги заработать, купив нефть за $1сейчас и гарантированно продать за $25 через месяц. Можно, но … негде хранить»,- пишет эксперт.

Нефть с поставкой через два месяца торгуется на низковатых, но не критических уровнях. Через три месяца около $30, а на осень ближе к $35, отмечает бизнесмен.

«Итак, нынешняя ситуация щекочет нервы и непростая для трейдеров, но ничего особенного не произошло. Сделка Трампа с Россией и саудитами кряхтит, но держится», резюмирует Карибжанов.

Напомним, в ночь на 21 апреля КазТАГ сообщал, что майские фьючерсы на WTI на ведущих мировых биржах торгуются по -(минус)$40/барр – отмечалось, что производители нефти платят покупателям за то, чтобы они помогли освободить хранилища, в противном случае им грозит закрытие месторождений. На фоне обвала стоимости американской нефти цена российской нефти марки Urals тоже ушла в «минус».

Отметим, что еще 18 февраля МИА КазТАГ сообщало, что спотовые цены на нефть в феврале упали настолько сильно, что они стали дешевле контрактов на закупки с поставкой через шесть месяцев, явление, известное как «контанго», которое обычно указывает на сильно переполненный рынок.