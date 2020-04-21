Нур-Султан. 21 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Учебный год во всех школах Казахстана хотят завершить 25 мая.

«Учебный год в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершить – 25 мая 2020 года», — говорится в проекте приказа министра образования РК.

Также планируется внести изменения в итоговую аттестацию школьников.

«(…) Итоговая аттестация для: 1) обучающихся 9 (10) и 11 (12) классов не проводится, аттестат выдается на основании годовых оценок текущего учебного года; 2) обучающихся в форме экстерната проводится в форме суммативного оценивания за четверть с применением дистанционных образовательных технологий; 3) выпускников 9 (10) и 11 (12) классов, выезжающих за границу для поступления на учебу или на постоянное место жительство при предъявлении подтверждающих документов, проводится в форме итоговых выпускных экзаменов и государственных выпускных экзаменов с применением дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн», — отмечается в проекте новой редакции документа.

В действующем приказе МОН РК 25 мая заканчивается не учебный год, а учебные занятия, а государственные экзамены заканчиваются 30 июня. В новом проекте редакции информация об экзаменах отсутствует.