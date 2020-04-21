Олжас Сулейменов: На что уповаю

«Почему так нагнетается паника в стране и во всем мире?»

Поэт и гражданин в эксклюзивном интервью рассказал, при каких условиях он готов «оправдать карантин»

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— Олжас Омарович, как Вы переживаете эти непростые дни? Наверняка, у Вас есть формула, позволяющая устраивать себе пир духа во время чумы. О чем размышляете, что читаете?

— Российские телеканалы показывают многосерийные сериалы 90-х и двухтысячных годов. Все, что накопилось в запасниках, появляется на телеэкране. Артистов, которых уже нет, видим молодыми. В рекламных паузах сегодняшние звезды появляются с призывом сидеть дома. И фильм прерывается на самом интересном месте, чтобы прокрутить громогласное требование акимата – чаще мыть руки и не курить в постели. Громкоговоритель под окном внушает – не выходить из квартир.

Сегодня я вышел на улицу со своим четырехлапым дружком Дали. Конечно, не Сальвадор, но вполне достойный джек-рассел. Пока разрешается прогуливать домашних собак, но только на 500 метров от дома и обратно. Итого, 1000 метров, если он успеет сделать все свои дела. А, если нет?

Деревья, трава на газонах вовсю зеленеет, солнце в голубом небе над панорамой заснеженных горных вершин. И тишина. И чистейший воздух, как в Алма-Ате моего детства. Пустая улица, прошли два автомобиля, два-три прохожих в масках. Такие ополовиненные лица мы раньше видели в фильмах про ограбления банков. Недавно показывали заседание Думы. Все парламентарии в масках. Зрелище это напомнило работы Кукрыниксов – знаменитых советских карикатуристов. Так они изображали проклятый Запад, где нет свободы слова.

Раньше я подходил к телевизору, когда передавали программу новостей или спортивные матчи. Волейбол, футбол, бокс. А сейчас супруга часами смотрит и слушает ток-шоу, где говорят только о коронавирусе, эпидемии, пандемии. В соцсетях – другая тематика – нет никакой эпидемии, но как не допустить заражения этим уханьским гриппом.

Вчера услышал текст обращения ведущих российских медиков к Путину и правительству. Хватит нагнетать панику. Нет в России никакой эпидемии. Эпидемия – это когда 5% населения охвачена болезнью. А в стране выявлено людей, подхвативших один из типов коронавирусов в разы меньше, чем «положено». Свиной грипп был страшнее, но никто не называл его эпидемией. Почему так нагнетается паника в стране и во всем мире?

Вот о чем мои размышления.

А что читаю? Артура Хейли перечитываю перед сном. Нашел в книжном шкафу Чейза, но уже не интересен: финалы романов угадываются в самом начале.

– Мне недавно довелось услышать применительно к сегодняшним дням выражение «болдинская весна». Вы сейчас что-нибудь пишите?

– Пушкина какая-то чума или холера сделала невыездным из его имения в Болдино. И он за время, проведенное там, создал цикл лучших своих произведений. Поистине – пир творчества во время чумы.

И нынешние писатели без имений и без карантина годами стараются не выходить из квартир. Писатель работает в домашнем кабинете или на кухне, когда семья спит. Здесь его производство, цех, фабрика. Поэтому я бы предложил акимату добавить к громогласным объявлениям строчку – «Пишущие – ученые, писатели, художники – обязаны почаще выходить из квартир и гулять 500 метров туда и обратно».

Что хорошего я увидел в карантине? Воздух в Алма-Ате стал идеально чистым, потому что резко сократилась масса транспорта. И нам, работающим дома, прибавилось рабочего времени – нет конференций, юбилеев, свадеб, приятельских застолий.

Если наш карантин породит хотя бы несколько талантливых произведений в литературе, музыке, живописи, а в голове ученого все детали головоломки, собравшиеся за годы, вдруг соберутся в идеальное целое и сложатся в теорию, которая обеспечит прорыв нашей науки в мировую, тогда я окончательно оправдаю карантин и не только. Скажу, что эти открытия есть результат интеллектуального духовного развития страны за три десятилетия, прошедшие после обретения независимости.

Я, конечно, что-то пишу. Вчера отослал одну статью в журнал «Тюркология» в Баку, одну работу в Прагу.

–А в собеседниках интересных недостатка нет? Должно быть, Вам многие звонят, пишут?

– Мои телефоны и электронный адрес известны не многим, только родным, близким друзьям. И они стараются не отвлекать, только по делу.

– Сегодня мы постоянно слышим – после вируса ничто уже не будет прежним. Вы верите в это? Каким должен стать мир, и, какими должны стать мы?

– Это время раздумий в одиночестве. Миллионы одиночеств обозначились. И разных одиночеств. Если в семье пятеро, а квартира однокомнатная. Как такое тесное одиночество скажется на здоровье – телесном и психическом? Насколько больше разносят волонтеры из продуктовых магазинов бутылок с алкоголем по таким квартирам? Сколько семей молодых и давних распадаются в карантине? Кто подсчитывает?

И ради чего все это, если обрастающий легендами грипп, возникший в февральском Ухане, грозит оказаться мифом, кем-то для чего-то высшего сочиненным. Кем? В соцсетях гадают авторитетные авторы. Называют группу во главе с Гейтсом и Соросом, якобы, задумавших сократить разросшееся человечество до 500 миллионов. Другую группу представляет снимок, запечатлевший удивительный сюжет, небывалый в истории христианства – Папа Римский Франциск в белой ризе, согнувшись в три погибели, целует руку миллиардеру Рокфеллеру, за которым стоит несколько столь же не бедных, известных миру людей. Неужели и с церковью договорились? А тогда, что стоит убедить глав государств, постоянно нуждающихся в кредитах? И заботящихся о сохранности тайных вкладов в зарубежных банках.

Возможен ли заговор руководителей государств против народов?

В нашем фантастическом мире и такие сюжеты могут быть возможны.

Только один президент не признал коронавирус в своей стране. В Туркмении нет карантина, нет эпидемии. Люди, здороваясь, пожимают друг другу руки, заполняют стадионы и концертные залы. За упоминание коронавируса – штраф или арест. «Туркмения не нуждается в кредитах, и туркмены не открывают счетов в банках заграничных». Так велел первый Туркмен-баши. «Туркмения не входит ни в какие содружества, союзы. Независимая республика, потому что ни от кого не зависит! Так будет всегда!».

– Сегодня в соцсетях и на кухнях действительно говорят, по сути, об одном: что же будет с Родиной и с нами? Одни ждут отката назад – в «дремучие» 90-е, другие – некоего рывка, обновления, переформатирования сознания. На что уповаете Вы?

– Я надеюсь, что медики мира объединятся и направят совместное обращение к главам всех государств, охваченных паникой, искусственно созданной «пандемии», провозглашенной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Её нынешнего руководителя я вижу в белом, как папская риза, медицинском халате, целующим те же длани.

Знаю, что во многих международных организациях руководителями становились не специалисты, а услужливые чиновники, которые не допускали создания при этих организациях научных советов из настоящих ученых. Поэтому ВОЗ и ныне там. А в такие времена очень важно, чтобы во главе таких организаций стояли профессионалы. Если карантины отменят, и страны, наконец, справятся с простудами средствами, наработанными годами, потрясенное карантином сознание обществ подскажет, что делать.

И все же, все же… Пытаюсь совместить разную информацию. Что означают миллионы пластиковых гробов, обнаруженных под Лос-Анжелесом в августе 2019 года? Подготовка к атомной войне с Китаем? Потому что в этом городе и штате сотни тысяч китайцев – граждане США.

И в России энтузиасты из соцсетей обнаруживают такие же собрания пластиковых гробов. А это для кого? Моя мама рассказывала, что перед Великой Отечественной, то есть Второй Мировой, в СССР постоянно проводились учения, где население городов готовили к чрезвычайным ситуациям. Может, подготовкой к Третьей Мировой войне, которой дано сократить 7 миллиардов до 500 миллионов, следует объяснить это уже многомесячное чрезвычайное положение, которое называется карантином?

Нарабатываются и очень простые легальные решения проблем, возникающих у некоторых режимов. Карантин — и сразу прекратилась многомесячная демонстрация в Гонконге, собиравшая каждый день по миллиону. Куда делись желтые жилеты в Париже? Где многотысячные митинги сторонников Навального в Москве?..

Все эти открытия новых смыслов участвуют в формировании планетарного сознания, которое должно спасти человечество и каждый народ в отдельности. На это уповаю!

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