«Дарига Назарбаева: Врачи, журналисты сегодня трудятся на передовой и нуждаются в особой защите». «Казахстанские ученые уже работают над созданием уникального препарата от коронавируса». «Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 24 апреля»

Сетевой Казахстан 21 апреля 2020г.

CARAVAN . KZ . «Дарига Назарбаева: Врачи, журналисты сегодня трудятся на передовой и нуждаются в особой защите – как правовой, так и человеческой» — Под председательством Дариги НАЗАРБАЕВОЙ состоялось заседание бюро сената парламента Республики Казахстан. Подводя итоги заседания бюро, председатель сената Дарига Назарбаева отметила, что режим чрезвычайного положения продлен в Казахстане до 1 мая, необходимость этой меры обусловлена тем, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом — С сегодняшнего дня в городах Нур-Султане и Алматы ряд субъектов предпринимательства возобновят работу при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим актуальными становятся вопросы: готовы ли предприятия к выходу на работу сотрудников? Смогут ли они обеспечить все необходимые условия безопасности и гигиены для своих коллективов?

«Секретное лекарство от коронавируса: разработками казахстанских ученых интересуются зарубежные фармкомпании» — Казахстанские ученые уже работают над созданием уникального препарата от коронавируса. Более того, говорят, что разработками заинтересовались зарубежные фармкомпании. Информация пока не выходит за стены лаборатории исследований, лишь для “КАРАВАНА” было сделано исключение. Известно, что в конце марта аким Карагандинской области Женис КАСЫМБЕК, несмотря на свой плотный график в связи с ситуацией в стране, посетил некое предприятие “Фитохимия”. Говорят, что там ему представили препарат от коронавируса, и он обещал как можно быстрее внедрить это чудо-средство в производство.

INFORM . KZ . «Казахстанское законодательство о митингах получилось самым либеральным в СНГ» — Своим мнением о поступившем в Сенат проекте Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» поделилась политолог Жанар ТУЛИНДИНОВА. Она проанализировала ключевые особенности законопроекта в сравнении с законодательством стран СНГ, передает МИА «Казинформ» — Следует также отметить, что в рабочую группу по разработке законопроекта вошли общественные деятели, члены Нацсовета общественного доверия – Ерлан Саиров, Марат Башимов, Мурат Абенов, Асылбек Кожахметов, Мухтар Тайжан и другие. Столь широкое участие гражданского общества в работе над законопроектом позволило подготовить достаточно либеральный и прогрессивный документ.

CAMONITOR . KZ . «Ленин, казахи и Казахстан: мысли накануне юбилея» — 22 апреля исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова) – человека, оказавшего наибольшее влияние на ход всей мировой истории в 20-м веке. Не будь его – жизнь казахского народа, скорее всего, сложилась бы совершенно иначе. И именно о роли Ленина в судьбе Казахстана мы беседуем с известным историком Болатом АСАНОВЫМ — Думаю, что если бы Ленин не появился на свет, то не повезло бы всему человечеству, а особенно угнетаемым народам, в том числе и казахам…

«Преступления и их ожидания: иллюзий быть не должно» — Недавно на нашем ресурсе был опубликован экспресс-анализ, как пандемия коронавируса может сказаться на ситуации с преступностью. Это очень непростая, но весьма важная проблема не может не беспокоить законопослушных граждан, составляющих львиную часть общества. Мы обрисовали положение дел в общем плане. Сегодня своими соображениями на это счет делится наш постоянный эксперт, государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник органов прокуратуры РК Мухамеджан ПАКИРДИНОВ — Пандемия коронавируса повлекла за собой экономический спад, безработицу и падение уровня жизни. Граждане убедились, что без врачей и полицейских с этой угрозой им не справиться.

FORBES . KZ . «Елжан Биртанов: Не надо паниковать!» — Министр здравоохранения РК – о том, почему COVID-19 пришел в Казахстан так поздно, как пригодилась американская референс-лаборатория и по каким причинам эпидситуация здесь не повторит итальянскую — У нас есть референс-лаборатория в Алматы, построенная США по нашей заявке. Когда лабораторию строили, было много спекуляций и инсинуаций, но теперь именно ее наличие позволило нам в кратчайшие сроки сгенерировать генетический ПЦР-тест по инструкции, которую передала ВОЗ. Со стороны Минздрава в этой работе участвуют Национальный центр особо опасных инфекций и Национальный центр биотехнологий. Именно этими тестами в рамках нашумевшего транша из госрезерва мы проводим проверочное тестирование. Они высокочувствительны, и сейчас мы готовимся к производству казахстанских тестов на промышленной основе. Уже в апреле будем работать со своими тестами.

Жаксылык КУЛЕКЕЕВ – «Какие уроки от нефтяного кризиса может извлечь Казахстан» — Таковы итоги новой реальности. Следовательно, нельзя более уповать на природные богатства страны, тем более ждать периода высоких цен на нефть. Одним словом, мир на пороге больших перемен. Поэтому, чтобы не оказаться на обочине мировой цивилизации, казахстанскому обществу также необходимо менять, не на словах, а на деле, свое отношение к науке и новым технологиям. Всем гражданам нашей страны пора взяться за дело, вооружившись новыми знаниями и технологиями.

EHONEWS . KZ . Тагир БАИРОВ — «Странный арест Шораева и временная отставка Молдагасимовой не случайны?» — Не исключено, что разгорающийся конфликт в сфере здравоохранения является лишь верхушкой айсберга и стал катализатором политических противоречий в правящей элите, вылившихся в череду отставок и арестов. Правда некоторые наблюдатели выдвинули уже и другую версию о том, что временное задержание нескольких активистов и крупного предпринимателя Армана ШОРАЕВА является спланированной акцией по его медийной раскрутке в целях создания нового оппозиционного проекта в преддверии парламентских выборов. В любом случае ближайшее время покажет правдивость или нет высказываемых версий.

VECHER . KZ . «Пост добра и прощения» — Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 24 апреля. Можно ли использовать спиртовые антисептики, как оплатить фитр-садака не выходя из дома и о других правилах соблюдения поста в режиме карантина «Вечерке» рассказал главный имам алматинской мечети «Али Мухаммед», исламовед-религиовед Канатали ТАКИРОВ. В целях предотвращения распространения вируса пятничный намаз, намаз-тарауих и пятикратные дополнительные намазы в мечетях временно приостановлены. Вместо пятничного намаза все совершают полуденный намаз у себя дома, так как пятничные молитвы, которые не совершаются джамаатом (коллективно) и не проводятся в мечетях, не считаются действительными в шариате. Также приостановлены ифтары (разговления) в столовых при мечетях и других общественных местах. ДУМК советует казахстанцам читать тарауих-намаз в Рамадан дома вместе с членами семьи.

TIME . KZ . «Страсти по “Болашаку”» — Борцы с коррупцией нашли слабые места в образовательной системе “Болашака” — международной программе подготовки за рубежом высококвалифицированных отечественных кадров. Ее администраторы тратили огромные деньги впустую, показывая при этом низкую результативность, а излишки размещали на депозиты в банке, который впоследствии обанкротился. В системе обнаружили чуть ли не добрую дюжину коррупционных рисков.

«Получили? Тратьте!» — Министр труда и социальной защиты населения страны Биржан НУРЫМБЕТОВ теперь заверяет: за незаконное получение 42 500 тенге никого наказывать и уж тем более привлекать к уголовной ответственности не будут. С проверками по домам и организациям тоже никто ходить не станет — Получайте соцвыплату, тратьте на свои нужды. Если и будут проверять, то только нас, — успокоил граждан Биржан Нурымбетов, а юристов призвал прекратить обсуждать эту тему.

«Правосудие на удалёнке» — В условиях чрезвычайного положения и карантина в стране суды, как и многие государственные органы и частные компании, перешли на удаленный режим работы. Часть заседаний проходит в онлайн-формате, когда через видео-конференц-связь стороны принимают участие в процессе. Однако вынужденный переход на современные технологии вызвал определенное недовольство среди адвокатской общественности. Не все защитники успевают найти нужную точку доступа к интернету с хорошим качеством звука и изображения. О том, как сейчас в таких условиях принимать участие в правосудии, нашему изданию в эксклюзивном интервью рассказали в Верховном суде.

INFORMBURO . KZ . ««Там покоятся наши предки». Почему инфекционный госпиталь в Алматы строят возле сакских курганов» — В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте началось строительство инфекционных госпиталей для заражённых коронавирусом. Госзаказ в условиях режима ЧП достался крупнейшему строительному холдингу BI Group. С самого начала проект вызвал осуждения. Людям не нравится, что крупный проект достался именно этой компании в подозрительно короткие сроки. Второе – больницу в Алматы строят на месте сакских курганов, отнесённых к историческим памятникам. Informburo.kz разбирался, где и как строят инфекционный госпиталь для пациентов с Covid-19 в Алматы. BI Group планирует сдать госпиталь для пациентов с Covid-19 в конце апреля. Строители обещают, что здание прослужит десятилетия.

365 INFO . KZ . «82 процента смертей в Казахстане от неинфекционных заболеваний» — Мир давно победил самые страшные инфекции. Вирусы вроде нынешнего появились в последние годы. Но в Казахстане 82% больных погибают от заболеваний неинфекционного происхождения. Президент Общественного фонда «Аман-Саулык» Бахыт ТУМЕНОВА считает, что казахстанцам необходимо пересмотреть свой образ жизни. Все наши болезни — результат неправильного образа жизни. Мы стали слишком много есть, употреблять алкоголь и курить. Эпидемия коронавируса еще раз демонстрирует, что пришло время формировать новые привычки. Чтобы прожить долгую и качественную жизнь, надо переходить на более здоровые продукты или менее вредную альтернативу.

«Что предлагает Казахстан для борьбы с пандемией?» — Только ЕАЭС начала принимать антикризисные меры в интересах не одной отдельно взятой страны, а всех членов объединения, считает историк и политолог Булат СУЛТАНОВ. Страны Европейского союза «разбежались по национальным квартирам», а США закрывают границы. Казахстан тоже вносит свою лепту в борьбу с болезнью. Например, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать механизмы повышения продовольственной самообеспеченности. Булат Султанов полагает, что роль ЕАЭС в мире (и Казахстана в Содружестве) будет только возрастать.

LITER . KZ . «Кредитное обнуление и получение 42 500 тенге: мошенники придумали новые способы обмана казахстанцев» — Режим чрезвычайного положения в Казахстане и путаница вокруг получения соцвыплаты в 42 500 тенге привели к появлению новых видов мошенничества в интернете. Корреспондент Liter.kz постаралась разобраться в том, как работают преступные схемы отъема денег и что делать, если вы все-таки стали их жертвой.

AZATTYQ . ORG . ««Пусть никого не привозят — вирус распространят». Подробности событий в селе Береке» — Вечером 18 апреля жители села Береке Карасайского района Алматинской области выступили против открытия провизорного стационара в местной больнице в связи с распространением коронавируса. В ночь на 19 апреля жители села, выступившие против размещения контактных с зараженными коронавирусом в их больнице, разбили входную дверь поликлиники и вынесли на улицу койки, которые еще не успели установить. В связи с этим событием возбуждено уголовное дело, арестованы несколько человек.

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