Алматы проиграл дело против экс-акима Храпунова в американском суде

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Алматы проиграл дело против бывшего акима города Виктора Храпунова в американском суде, сообщает Bloomberg.

«Алматы, крупнейший город в Казахстане, не смог в среду (22 апреля – КазТАГ) убедить девятый округ возобновить рассмотрение жалобы по иску о подлоге и коррупции, поданном против бывшего акима (Храпунова – КазТАГ), обвиняемого в незаконном получении миллионов долларов и отмывании денег в США, из-за недостаточности сведений для заявления претензий», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Тогда же в октябре окружной суд Калифорнии отклонил претензии Алматы к Храпунову, его родственникам и предполагаемым сообщникам. 16 октября сообщалось, что Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу Храпуновых.

Уголовное дело в отношении Виктора Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по обвинению в совершении ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. Также в международный розыск был объявлен сын бывшего акима Ильяс Храпунов – по версии казахстанского следствия, он подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Виктор Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположена Женева.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.