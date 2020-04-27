В работе госорганов имеются упущения, в том числе системного характера – Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — В работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были. В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также глава государства обратился к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

«Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер», — перечислил президент.

Он отметил, что «кризис показал, что казахстанцы – это нация настоящих патриотов».

«С вашим заинтересованным участием мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений. Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами! Мы вместе! Біз біргеміз!» — резюмировал Токаев.