В работе госорганов имеются упущения, в том числе системного характера – Токаев

Новости 85 0

Нур-Султан. 27 апреля. КазТАГ — В работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан абсолютно открыт перед международным сообществом, мы публикуем все данные, какими бы печальными они ни были. В этой связи прошу некоторых граждан воздержаться от конспирологических сплетен. Да, в работе государственных органов имеются упущения, в том числе системного характера. Мы их видим, извлекаем уроки, в посткарантинный период примем необходимые меры. Но большинство государственных работников работает честно и даже самоотверженно», — говорится в заявлении Токаева по ситуации с коронавирусом в РК, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Также глава государства обратился к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.

«Сегодня вновь обращаюсь к гражданам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Еще раз выражаю благодарность нашим врачам и всему медицинскому персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и военным, которые стойко и самоотверженно обеспечивают безопасность людей. Благодарю волонтеров. Они, несмотря на риски, ежедневно помогают нуждающимся гражданам. Хочу выразить признательность журналистам и работникам средств массовой информации, продолжающим снабжать граждан оперативной и достоверной информацией. Слов поддержки заслуживают и работники госаппарата, в сложнейших условиях обеспечивающие жизнедеятельность государства и реализацию пакета антикризисных мер», — перечислил президент.

Он отметил, что «кризис показал, что казахстанцы – это нация настоящих патриотов».

Коронавирус и коррупция – адский коктейль Коронавирус и коррупция – адский коктейль
7423

«С вашим заинтересованным участием мы сможем достичь всех поставленных целей. В этом нет никаких сомнений. Сообща мы справимся со всеми трудностями и проблемами! Мы вместе! Біз біргеміз!» — резюмировал Токаев.

Похожие материалы:

  1. Реестр системообразующих компаний формируется в Казахстане – Токаев
  2. Токаев и Помпео обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
  3. Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден – Токаев
  4. Токаев поблагодарил власти Индии за лекарства для борьбы с коронавирусом
  5. Пандемия коронавируса не растет в геометрической прогрессии – Токаев

Новости партнеров

Загрузка...