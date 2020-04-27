Вызванный коронавирусом кризис приведет к закрытию нефтекомпаний и НПЗ

Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Вызванный коронавирусом кризис приведет к закрытию нефтекомпаний и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает Energy Voice.

«Вызванный коронавирусом экономический кризис оказал драматическое влияние на нефтяную промышленность. Сначала он уничтожил спрос, затем стали переполняться хранилища, теперь цены на аренду танкеров поднимаются до заоблачных высот. Опасность остановки производства и то, как это скажется на рабочих местах, компаниях, банках и экономиках различных стран, стало одной из причин, побудивших мировых лидеров объединить свои усилия для упорядоченного сокращения производства. Но поскольку масштабы кризиса оказались масштабнее, чем их усилия, и на прошлой неделе они не смогли остановить падение цен ниже нуля, закрытие нефтекомпаний стало реальностью. Это худший сценарий для производителей и переработчиков», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что закрытие коснется не только мелких, но и крупных компаний.

«На чрезвычайных заседаниях совета директоров на прошлой неделе малые и крупные нефтяные компании обсуждали перспективы, которые являются самыми мрачными из всех, что когда-либо наблюдали руководители нефтяных компаний. Следующие несколько недель небольшие компании будут усиленно бороться за выживание. Но даже для более крупных компаний, таких как Exxon Mobil Corp. и BP Plc, это непростая задача», — отмечается в публикации.

По информации издания, ряд крупных компаний уже закрывают производство или планируют это сделать.

«Ценовой шок был особенно сильным на физическом рынке: производители нефти, такие как South Texas Sour и Eastern Kansas Common, вынуждены были доплачивать покупателям более $50 за баррель своей нефти. ConocoPhillips и производитель сланцевой нефти Continental Resources Inc. объявили о планах закрытия производства. Регулирующие органы в Оклахоме проголосовали за то, чтобы позволить нефтедобывающим компаниям закрывать скважины без права их разработки; Нью-Мексико принял аналогичное решение. Северная Дакота, которая годами была синонимом американской сланцевой революции, быстро сокращает производство. Производители нефти уже закрыли более 6 тыс. скважин, сократив добычу на примерно 405 тыс. баррелей в день, или около 30% от общего объема добычи в штате. Сокращение производства коснется не только США: от Чада, бедной и не имеющей выхода к морю страны в Африке, до Вьетнама и Бразилии, производители сейчас либо сокращают производство, либо планируют сделать это», — пишет издание.

Тем не менее, трейдеры предполагают, что потребление начнет постепенно восстанавливаться.

«До кризиса мир потреблял около 100 млн баррелей в день. Спрос сейчас, однако, находится где-то между 65 и 70 млн баррелями. Таким образом, в худшем случае около трети мирового объема производства необходимо закрыть. Реальность, вероятно, будет менее суровой, так как хранение будет продолжать устранять разрыв между спросом и предложением. Кроме того, нефтяные трейдеры говорят, что потребление, вероятно, достигло дна и начнет постепенно восстанавливаться», — говорится в сообщении.

Однако, по информации издания, до того, как потребление восстановится, ряд НПЗ будут также вынуждены закрыться.

«Но до того, как это произойдет, нефтеперерабатывающую отрасль ждут серьезные сокращения. На прошлой неделе Marathon Petroleum Corp., один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в США, объявила о прекращении производства на заводе недалеко от Сан-Франциско. Royal Dutch Shell Plc приостановила работу нескольких подразделений на трех американских нефтеперерабатывающих заводах в Алабаме и Луизиане. А в Европе и Азии многие нефтеперерабатывающие заводы работают в половину мощности. Нефтеперерабатывающие заводы США перерабатывали всего 12,45 млн баррелей в день в неделю до 17 апреля, что является самым низким показателем за последние 30 лет, за исключением случаев закрытия из-за ураганов. По словам трейдеров и консультантов, ожидается больше остановок производства на нефтеперерабатывающих заводах, особенно в США, где карантин начался позже, чем в Европе, и спрос все еще сокращается», — отмечается в публикации.

По мнению директор по переработке Facts Global Energy Стива Сойера, в мае мировые НПЗ могут остановить до 25% своих мощностей.