Госкомпаниям в Казахстане предложили экономить на отечественном ПО

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане можно выгодно снизить технологическую зависимость от иностранного программного обеспечения, заявил председатель наблюдательного совета ТОО «Helios soft» Серик Бутумбаев.

«Разработать и утвердить упрощенный механизм списания (иностранного программного обеспечения, ПО – КазТАГ), потому что, когда мы предлагаем отечественный продукт, даже с экономическим эффектом, госкомпании не знают, как списать и утилизировать ранее приобретенное обеспечение. В среднем, они ставят срок 10лет и при этом государство несет очень серьезную бюджетную нагрузку на использование данных цифровых систем», — сказал Бутумбаев на совещании рабочей группы «Развитие ИКТ (информационно- коммуникационных технологий) отрасли» на площадке НПП «Атамекен» в рамках внесения изменений в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

Также, по его мнению, нужно определить в целом потребность государственного и негосударственного сектора, во-первых, публично, во-вторых, с приоритетом именно на отечественном программном продукте.

Определить KPI и персональную ответственность для первых руководителей для государственных и негосударственных компаний, предложил эксперт.

«Только в этом случае мы можем взлететь и это нужно провести в рамках государственной политики», — сказал Бутумбаев.

По его словам, этот механизм нужно проработать именно в рамках программы импортозамещения.

«Был ряд сомнений по достижению планов – да, действительно амбициозные планы поставлены — снизить технологическую зависимость, согласно поручению главы государства, с 95 до 30% на территории Казахстана. Думаю, что лучше план этот оставить именно таким, потому что каждая госкомпания будут соизмерять его на себя», — сказал Бутумбаев.

По его словам, компания может использовать всего два-три программных продукта. В каком-нибудь госоргане или комитете заменив один продукт, сочтут, что осталось 30% иностранного.

«Выгоды проекта: понятны, это — форсирование развития отечественных отраслей. У нас будет рынок сбыта, задачи, объем рынка достаточно широкий», — прогнозирует Бутумбаев.

Также, для замены ранее приобретенного иностранного ПО на отечественное, глава совета компании предложил, провести анализ всех, используемых сегодня в государственных и квазигосударственных компаниях иностранных программных продуктов и разработать детальный план по их поэтапной замене, «чтобы мы реально понимали, какие программные продукты востребованы, какую долю они занимают, чтобы можно было эти продукты создавать и предлагать с экономическим эффектом — чтобы для страны при этом было все дешевле в рамках использования, даже в среднесрочной перспективе — от трех до пяти лет».