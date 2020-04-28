Карантин превратился в фарс. Правительство оконфузилось. ВОЗ торжествует 28.04.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 129 0 Айдар Алибаев о действиях чиновников в условиях ЧП Похожие материалы: Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин дачных массивов в Алматинской области – акимат В Актобе закроют на карантин супермаркет, куда часто ходила одна из заболевших COVID-19 В Нур-Султане с 11 организаций сняли карантин «Нурсултан Назарбаев: Мы победим и этот кризис». «Нужно ли нам квазигосударство?». «Союз промышленников и предпринимателей «El Tiregi» призвал кабмин не оказывать помощь олигархам». «Григорий Марченко: Самоизоляция и карантин — это неправильно» Карантин вводится на территории Алматинской области с 15 апреля