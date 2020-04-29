«Свидетели коронавируса» и посткаратинное политическое поле в Казахстане». «Почему часть интеллигенции Казахстана хочет лишить госстатуса русский язык». «Как националист Мухтар Тайжан поссорился с бизнесменом Маргуланом Сейсембаем»

IA—CENTR.RU. Петр СВОИК – ««Свидетели коронавируса» и посткаратинное политическое поле в Казахстане» — Будь в Казахстане партия «Свидетели коронавируса», она легко выиграла бы парламентские выборы. Карантин одним разом перечеркнул политическую повестку… То есть, казахстанское общество, с одной стороны, самым убедительным образом показало, что оно более чем внушаемо, управляемо и, мало того, прямо-таки нуждается в государственной заботе и попечении. С другой стороны, то же самое, взыскующее государственного патернализма общество, по крайней мере, в виртуально самовыражающейся его части, критически относится к власти – от ее кадрового состава и проводимой политики и до собственно государственного устройства.
CARAVAN.KZ. «В период кризиса возрастает роль и значимость Совета безопасности» — Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы Айман ЖУСУПОВА порассуждала об актуальности и значимости деятельности Совета безопасности РК — На сегодняшний день, в период кризиса, ожидающегося ухудшения социально-экономических реалий возрастает роль, значимость Совета безопасности, поскольку в рамки его деятельности входит анализ, прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности, разработка мер по их предупреждению и нейтрализации. Одним из показателей эффективности координирующей роли Совета безопасности является высокий уровень организации совместной работы правоохранительных, военных органов и медиков по соблюдению режима карантина.
«Почему часть интеллигенции Казахстана хочет лишить госстатуса русский язык» — «Убрать из Конституции РК 2-й пункт 7-й статьи! Принять закон о государственном языке, обязывающий знание государственного языка» — таковы основные требования письма, которое было опубликовано 15 апреля в газете «Казақ үні». Именно в этот день в СМИ появилась информация, что отечественная интеллигенция начала сбор подписей в поддержку казахского языка. Под открытым письмом Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, по данным на 15 апреля, подписалось уже более 700 человек. Авторы письма требовали лишить русский язык государственного статуса. Тем временем, на портале Аbai.kz опубликована статья о том, что группа казахстанцев подготовила петицию для защиты русского языка. Их главная цель — придание русскому языку статуса второго государственного языка в Казахстане.
TIME.KZ. «Будет трудно, но не критично» — На днях Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал прогноз экономического развития стран ЕАЭС. В частности, в России падение может составить 2,3 процента, в Казахстане экономика, вероятно, уйдет в минус на 1 процент. Насколько обоснованны эти прогнозы и когда экономика Казахстана начнет выходить из рецессии, вызванной пандемией коронавируса и снижением цен на нефть? Об этом корреспондент “Времени” побеседовал с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны Вячеславом ДОДОНОВЫМ — Тот запас, который у нас имеется, позволяет достаточно оптимистично смотреть на ситуацию. Другой вопрос, что кризис этот очень масштабный, поэтому нам надо быть готовыми к тому, что и расходы будут очень большими. И что ресурсы Нацфонда, который сейчас выступает основным донором антикризисных мер, будут довольно существенно использованы в этом году.
«Будут вам и фрукты, будет интернет!» — Правительство, наконец, придумало, как можно остановить рост цен на продукты питания! Министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ объездил заморские страны и привез оттуда идею — создать национальную товаропроводящую сеть, которая позволит наладить логистику, инфраструктуру и экспорт отечественной сельхозпродукции. А как будет “летать” наш интернет уже к концу этого года — даже не верится!
«Ветер с моря дул…» — В Атырауской области вновь зафиксировали массовый мор рыбы. На этот раз брюхом вверх по Уралу плыла в большом количестве вобла. Казгидромет спустя несколько дней сделал предположение, что рыбу, вероятно, нагоном прибило в реку. Независимые экологи утверждают, что вобла погибла в результате нехватки кислорода. Ну а горожане уже в панике: неужто опять рыбные запасы региона под угрозой?
FORBES.KZ. Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем государству новый бизнес?» — Во вторник, 28 апреля, на заседании правительства было объявлено, что Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен путем создания сети государственных оптово-распределительных центров. Такое решение вызвало ряд серьезных вопросов. Прежде всего речь идет об усилении роли государства в рыночной экономике. Зачем это нужно? То есть, для продовольственной безопасности надо не наращивать импортозамещение за счет государственного субсидирования сельского хозяйства, а за ти же деньги необходимо стимулировать рыночный рост доходов населения.
EHONEWS.KZ. «Как националист Мухтар Тайжан поссорился с бизнесменом Маргуланом Сейсембаем» — В социальных сетях не утихает скандал, связанный с публичным конфликтом между известным националистом Мухатром ТАЙЖАНОМ и попавшим в немилость олигархом Маргуланом СЕЙСЕМБАЕМ. Последний обвинил главного национал-патриота страны в связях с властями и выполнением заказа, а также рассказал, что на протяжении нескольких лет содержал его вместе с семьей, потратив на это свыше 332 тысяч долларов США…
Не исключено, что скоро мы услышим новые разоблачения в отношении других националистов и «общественных» деятелей, а также олигархов и чиновников, так как Маргулан Сейсембай намекнул, что аккаунты в социальных сетях зарегистрированы за рубежом и в любой момент могут появиться новые интересные скриншоты и аудиозаписи.
LITER.KZ. «Спрос на доллар в Казахстане за месяц вырос втрое» — Эффект от падения курса тенге оказался выше, чем от ограничений в работе обменных пунктов – казахстанцы в марте скупили более 430 миллионов долларов. Да и в целом подобные объемы характерны для летних месяцев, а не для начала года. Это говорит о том, что повышенный спрос спровоцировал не сезонный фактор, а другая причина. И причина эта – обесценивание тенге.
«Для стабилизации цен на продукты питания в Казахстане построят оптовые центры» — Власти Казахстана намерены обеспечить потребности населения качественными товарами аграрной и пищевой промышленности, а также стабилизировать цены на продукты питания и товары первой необходимости, особенно в межсезонье. Для этого по всей стране планируется построить сеть оптово-распределительных центров, которые обойдутся в 237,5 миллиардов тенге. Центры должны появиться к 2022 году.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Продовольственная безопасность накануне глобального голода» — Выбранная Минсельхозом Казахстана стратегия выживания становится единственно верной, так как многие даже не подозревают, какой хаос творится на продовольственных рынках всего мира Действительно во время войн и кризисов наиболее важное значение приобретают простые вещи – еда на столе, свет и тепло в доме, теплая одежда и наличие друзей рядом. У коронавирусного кризиса появилось новое измерение – продовольственное. И от того, как на этот вызов ответит каждая из стран, зависит выживание ее народа.
EXPRESS—K.KZ. «Аграрии Туркестанской области терпят убытки, потеряв возможность экспортировать ранний урожай овощей» — Карантин и повсеместное закрытие границ лишили фермеров Туркестанской области возможности продать овощи, уже созревшие на южных полях. В частности, скопилось около 300 тонн белокочанной капусты. Традиционно основная часть выращенных в Туркестанской области овощей отправлялась в соседнюю Россию и северные регионы Казахстана. Из-за пандемии коронавируса привычная схема перестала работать, и дехкане, сделавшие ставку на выращивание ранних культур, оказались на грани банкротства.
«Один день лечения больного коронавирусом обходится в 15 тысяч тенге» — Один день лечения больного коронавирусом в инфекционном стационаре обходится казахстанскому здравоохранению в 35 долларов. Эту сумму, 15 тысяч тенге, назвал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр ЖУМАГУЛОВ.
KAPITAL.KZ. «Данияр Джумекенов: Перестройка на экономику простых вещей потребует много времени» — Правительство страны понимает важность развития экономики простых вещей и основными ее выгодоприобретателями должны стать представители МСБ. Но как долго может происходить процесс перехода отраслей страны на экономику простых вещей и почему не стоит ожидать реализации амбициозного плана развития агропромышленного комплекса в ближайшие пару лет рассказал аналитик Wall Street Invest Partners Данияр ДЖУМЕКЕНОВ.
KURSIV.KZ. «Как карантин «режет» бюджеты казахстанских кинокартин» — Наряду со многими сферами экономики и культурной жизни отечественный кинематограф в связи с пандемией коронавируса подвергся достаточно сильному шоку. Повезло тем, кто успел заручиться поддержкой Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК). У них имеется пусть небольшая, но гарантия того, что работа над фильмами будет продолжена. Сейчас сроки возобновления съемочного «сезона» напрямую зависят от решения по отмене карантина.
INFORMBURO.KZ. ««Люди нас боятся, как будто испачкаешь их». Почему казахстанцы стигматизируют заражённых Covid-19» — В Казахстане возникла проблема стигматизации людей с Covid-19. Эксперты считают, что это произошло из-за страха и слабой информированности о вирусе. Казахстанцы, заразившиеся коронавирусом и выписанные из больницы после выздоровления, сталкиваются со стигматизацией. Родственники, знакомые, друзья начинают отворачиваться от таких людей, а посторонние позволяют себе писать обидные сообщения и устраивать травлю в интернете. Почему так происходит и что не так с восприятием людей, перенёсших Covid-19?
AZATTYQ.ORG. ««Значительные проблемы». Казахстан в докладе о свободе религии» — Комиссия США по международным религиозным свободам (USCIRF) выпустила свой ежегодный отчет о свободе религий, в котором вновь рекомендовала Государственному департаменту поместить Казахстан в «специальный список наблюдения» из-за «серьезных нарушений» в сфере свободы вероисповедания.
««Скот есть, пасти негде». Можно ли вернуть в общее пользование «приватизированные» земли?» — Сельчане в Казахстане жалуются на отсутствие пастбищ. Эксперты говорят, что, несмотря на принятие закона и внесение изменений в земельный кодекс, власти не смогли вернуть пастбища народу, а депутат считает, что «возвращение земель в компетенции местных акиматов».
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