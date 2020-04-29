«Свидетели коронавируса» и посткаратинное политическое поле в Казахстане». «Почему часть интеллигенции Казахстана хочет лишить госстатуса русский язык». «Как националист Мухтар Тайжан поссорился с бизнесменом Маргуланом Сейсембаем»

Сетевой Казахстан 29 апреля 2020г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – ««Свидетели коронавируса» и посткаратинное политическое поле в Казахстане» — Будь в Казахстане партия «Свидетели коронавируса», она легко выиграла бы парламентские выборы. Карантин одним разом перечеркнул политическую повестку… То есть, казахстанское общество, с одной стороны, самым убедительным образом показало, что оно более чем внушаемо, управляемо и, мало того, прямо-таки нуждается в государственной заботе и попечении. С другой стороны, то же самое, взыскующее государственного патернализма общество, по крайней мере, в виртуально самовыражающейся его части, критически относится к власти – от ее кадрового состава и проводимой политики и до собственно государственного устройства.

CARAVAN . KZ . «В период кризиса возрастает роль и значимость Совета безопасности» — Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы Айман ЖУСУПОВА порассуждала об актуальности и значимости деятельности Совета безопасности РК — На сегодняшний день, в период кризиса, ожидающегося ухудшения социально-экономических реалий возрастает роль, значимость Совета безопасности, поскольку в рамки его деятельности входит анализ, прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности, разработка мер по их предупреждению и нейтрализации. Одним из показателей эффективности координирующей роли Совета безопасности является высокий уровень организации совместной работы правоохранительных, военных органов и медиков по соблюдению режима карантина.

«Почему часть интеллигенции Казахстана хочет лишить госстатуса русский язык» — «Убрать из Конституции РК 2-й пункт 7-й статьи! Принять закон о государственном языке, обязывающий знание государственного языка» — таковы основные требования письма, которое было опубликовано 15 апреля в газете «Казақ үні». Именно в этот день в СМИ появилась информация, что отечественная интеллигенция начала сбор подписей в поддержку казахского языка. Под открытым письмом Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, по данным на 15 апреля, подписалось уже более 700 человек. Авторы письма требовали лишить русский язык государственного статуса. Тем временем, на портале Аbai.kz опубликована статья о том, что группа казахстанцев подготовила петицию для защиты русского языка. Их главная цель — придание русскому языку статуса второго государственного языка в Казахстане.

TIME . KZ . «Будет трудно, но не критично» — На днях Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал прогноз экономического развития стран ЕАЭС. В частности, в России падение может составить 2,3 процента, в Казахстане экономика, вероятно, уйдет в минус на 1 процент. Насколько обоснованны эти прогнозы и когда экономика Казахстана начнет выходить из рецессии, вызванной пандемией коронавируса и снижением цен на нефть? Об этом корреспондент “Времени” побеседовал с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте страны Вячеславом ДОДОНОВЫМ — Тот запас, который у нас имеется, позволяет достаточно оптимистично смотреть на ситуацию. Другой вопрос, что кризис этот очень масштабный, поэтому нам надо быть готовыми к тому, что и расходы будут очень большими. И что ресурсы Нацфонда, который сейчас выступает основным донором антикризисных мер, будут довольно существенно использованы в этом году.

«Будут вам и фрукты, будет интернет!» — Правительство, наконец, придумало, как можно остановить рост цен на продукты питания! Министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ объездил заморские страны и привез оттуда идею — создать национальную товаропроводящую сеть, которая позволит наладить логистику, инфраструктуру и экспорт отечественной сельхозпродукции. А как будет “летать” наш интернет уже к концу этого года — даже не верится!

«Ветер с моря дул…» — В Атырауской области вновь зафиксировали массовый мор рыбы. На этот раз брюхом вверх по Уралу плыла в большом количестве вобла. Казгидромет спустя несколько дней сделал предположение, что рыбу, вероятно, нагоном прибило в реку. Независимые экологи утверждают, что вобла погибла в результате нехватки кислорода. Ну а горожане уже в панике: неужто опять рыбные запасы региона под угрозой?

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зачем государству новый бизнес?» — Во вторник, 28 апреля, на заседании правительства было объявлено, что Казахстан переходит к новому этапу обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен путем создания сети государственных оптово-распределительных центров. Такое решение вызвало ряд серьезных вопросов. Прежде всего речь идет об усилении роли государства в рыночной экономике. Зачем это нужно? То есть, для продовольственной безопасности надо не наращивать импортозамещение за счет государственного субсидирования сельского хозяйства, а за ти же деньги необходимо стимулировать рыночный рост доходов населения.

EHONEWS . KZ . «Как националист Мухтар Тайжан поссорился с бизнесменом Маргуланом Сейсембаем» — В социальных сетях не утихает скандал, связанный с публичным конфликтом между известным националистом Мухатром ТАЙЖАНОМ и попавшим в немилость олигархом Маргуланом СЕЙСЕМБАЕМ. Последний обвинил главного национал-патриота страны в связях с властями и выполнением заказа, а также рассказал, что на протяжении нескольких лет содержал его вместе с семьей, потратив на это свыше 332 тысяч долларов США…

Не исключено, что скоро мы услышим новые разоблачения в отношении других националистов и «общественных» деятелей, а также олигархов и чиновников, так как Маргулан Сейсембай намекнул, что аккаунты в социальных сетях зарегистрированы за рубежом и в любой момент могут появиться новые интересные скриншоты и аудиозаписи.

LITER . KZ . «Спрос на доллар в Казахстане за месяц вырос втрое» — Эффект от падения курса тенге оказался выше, чем от ограничений в работе обменных пунктов – казахстанцы в марте скупили более 430 миллионов долларов. Да и в целом подобные объемы характерны для летних месяцев, а не для начала года. Это говорит о том, что повышенный спрос спровоцировал не сезонный фактор, а другая причина. И причина эта – обесценивание тенге.

«Для стабилизации цен на продукты питания в Казахстане построят оптовые центры» — Власти Казахстана намерены обеспечить потребности населения качественными товарами аграрной и пищевой промышленности, а также стабилизировать цены на продукты питания и товары первой необходимости, особенно в межсезонье. Для этого по всей стране планируется построить сеть оптово-распределительных центров, которые обойдутся в 237,5 миллиардов тенге. Центры должны появиться к 2022 году.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Продовольственная безопасность накануне глобального голода» — Выбранная Минсельхозом Казахстана стратегия выживания становится единственно верной, так как многие даже не подозревают, какой хаос творится на продовольственных рынках всего мира Действительно во время войн и кризисов наиболее важное значение приобретают простые вещи – еда на столе, свет и тепло в доме, теплая одежда и наличие друзей рядом. У коронавирусного кризиса появилось новое измерение – продовольственное. И от того, как на этот вызов ответит каждая из стран, зависит выживание ее народа.

EXPRESS — K . KZ . «Аграрии Туркестанской области терпят убытки, потеряв возможность экспортировать ранний урожай овощей» — Карантин и повсеместное закрытие границ лишили фермеров Туркестанской области возможности продать овощи, уже созревшие на южных полях. В частности, скопилось около 300 тонн белокочанной капусты. Традиционно основная часть выращенных в Туркестанской области овощей отправлялась в соседнюю Россию и северные регионы Казахстана. Из-за пандемии коронавируса привычная схема перестала работать, и дехкане, сделавшие ставку на выращивание ранних культур, оказались на грани банкротства.

«Один день лечения больного коронавирусом обходится в 15 тысяч тенге» — Один день лечения больного коронавирусом в инфекционном стационаре обходится казахстанскому здравоохранению в 35 долларов. Эту сумму, 15 тысяч тенге, назвал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр ЖУМАГУЛОВ.

KAPITAL . KZ . «Данияр Джумекенов: Перестройка на экономику простых вещей потребует много времени» — Правительство страны понимает важность развития экономики простых вещей и основными ее выгодоприобретателями должны стать представители МСБ. Но как долго может происходить процесс перехода отраслей страны на экономику простых вещей и почему не стоит ожидать реализации амбициозного плана развития агропромышленного комплекса в ближайшие пару лет рассказал аналитик Wall Street Invest Partners Данияр ДЖУМЕКЕНОВ.

KURSIV . KZ . «Как карантин «режет» бюджеты казахстанских кинокартин» — Наряду со многими сферами экономики и культурной жизни отечественный кинематограф в связи с пандемией коронавируса подвергся достаточно сильному шоку. Повезло тем, кто успел заручиться поддержкой Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК). У них имеется пусть небольшая, но гарантия того, что работа над фильмами будет продолжена. Сейчас сроки возобновления съемочного «сезона» напрямую зависят от решения по отмене карантина.

INFORMBURO . KZ . ««Люди нас боятся, как будто испачкаешь их». Почему казахстанцы стигматизируют заражённых Covid-19» — В Казахстане возникла проблема стигматизации людей с Covid-19. Эксперты считают, что это произошло из-за страха и слабой информированности о вирусе. Казахстанцы, заразившиеся коронавирусом и выписанные из больницы после выздоровления, сталкиваются со стигматизацией. Родственники, знакомые, друзья начинают отворачиваться от таких людей, а посторонние позволяют себе писать обидные сообщения и устраивать травлю в интернете. Почему так происходит и что не так с восприятием людей, перенёсших Covid-19?

AZATTYQ . ORG . ««Значительные проблемы». Казахстан в докладе о свободе религии» — Комиссия США по международным религиозным свободам (USCIRF) выпустила свой ежегодный отчет о свободе религий, в котором вновь рекомендовала Государственному департаменту поместить Казахстан в «специальный список наблюдения» из-за «серьезных нарушений» в сфере свободы вероисповедания.

««Скот есть, пасти негде». Можно ли вернуть в общее пользование «приватизированные» земли?» — Сельчане в Казахстане жалуются на отсутствие пастбищ. Эксперты говорят, что, несмотря на принятие закона и внесение изменений в земельный кодекс, власти не смогли вернуть пастбища народу, а депутат считает, что «возвращение земель в компетенции местных акиматов».

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