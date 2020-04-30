Юрий Захаров: «Отмена парада 9 мая в России – умышленный удар по Путину и Трампу» 30.04.2020 15:15 Лилия ИГЛИКОВА Политика 112 0 Карантин не только ослабляет экономики, но и изолирует глав государств от слишком дружественного общения? Похожие материалы: Решение о продлении карантина в Казахстане будет зависеть от ситуации В Нур-Султане с 11 организаций сняли карантин Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин дачных массивов в Алматинской области – акимат 54 заразившихся коронавирусом курсантов погранслужбы проходят лечение в Алматы – горздрав Отмена ЧП не влечет за собой отмены отбытия наказания за его нарушение – МВД Казахстана