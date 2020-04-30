Закон РК «О ветеранах» слабо проработан и не был обсужден в обществе

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Закон «О ветеранах» слабо проработан и требует общественного обсуждения, считает депутат сената Сарсенбай Енсегенов.

«Некоторые положения рассматриваемого нами проекта закона слабо проработаны. Я считаю, что проект не был всесторонне обсужден», — сказал Енсегенов на заседании сената в четверг.

Депутат полагает, что в законе нет четкого рассмотрения самого понятия «ветеран», а перечень ветеранов является неполным.

«Да, добавлены новые четыре категории ветеранов. Но в него не вошли, например, ветераны, работавшие на семипалатинском ядерном полигоне, что я считаю неверным», — уточнил сенатор.

Также он отметил, что если в действующем законодательстве были гарантии тех или иных льгот, в новом проекте закона они выпали.

«Ветеранов войны в Афганистане приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. И если ранее ветеранов, нуждающихся в жилье, обеспечивали им в первоочередном порядке, то в новом проекте относительно воинов-афганцев сказано, что они обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством. На мой взгляд, тут чувствуется разница, гарантии получения жилья в первоочередном порядке теперь нет», — полагает Енсегенов.

Так же депутат выразил несогласие с приравниванием полного кавалер Ордена боевой славы к «ветерану труда», так как Орден славы выдавался в годы ВОВ за боевые подвиги.

Как сообщалось ранее, проект закона «О ветеранах» был одобрен сенатом парламента РК в первом чтении.