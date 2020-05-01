ЮНЕСКО: Решения стран о возобновлении работы школ должны опираться на рекомендации медиков

Алматы. 1 мая. КазТАГ — Решения стран о возобновлении работы школ должны опираться на рекомендации медиков, считает генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

«Решение о том, когда и как возобновить работу школ, должно быть взвешенным и опираться на рекомендации медиков», — цитирует официальный информационный ресурс Организации Объединенных Наций «Новости ООН» Азуле.

Она назвала открытие школ приоритетной задачей, поскольку многие учащиеся отстают в учебе из-за пандемии.

Глава ЮНЕСКО добавила, что после того, как в сфере здравоохранения будет дан «зеленый свет», правительства должны будут принять все необходимые меры для того, чтобы в школу вернулись все дети.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, поддержав свою коллегу из ЮНЕСКО, подчеркнула, что пробелы в образовании оборачиваются ростом неравенства, ухудшением состояния здоровья, насилием, а также ростом детского труда и числа случаев детских браков.

«Мы знаем, что чем дольше дети не ходят в школу, тем меньше вероятность их возвращения в классы. Возобновление работы школ, когда это будет безопасно, должно быть приоритетом, иначе успехи, достигнутые в сфере образования будут сведены на нет», — предупредила глава ЮНИСЕФ.

А исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли напомнил, что в самых бедных странах дети в школах не только учатся, но и получают питание и медицинскую помощь. Сегодня из-за закрытия школ этой возможности лишились 370 млн детей.

«Это может нанести долговременный ущерб. Поэтому при возобновлении работы школ крайне важно, чтобы программы питания и медицинские услуги были восстановлены. Это также может помочь вернуть в школы наиболее уязвимых детей», — заявил глава ВПП.

Как сообщается, 30 апреля в ООН выпустили рекомендации по обеспечению безопасности детей после их возвращения в школы.

«В них содержится призыв ко всем государствам при принятии решений об открытии учебных заведений учитывать все факторы риска, создавать условия, способствующие сокращению масштабов распространения заболеваний, а также сделать все необходимое для того, чтобы учащиеся могли наверстать упущенное из-за пандемии», — следует из сообщения.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса более 100 стран мира приняли решение закрыть все школы и университеты. На сегодняшний день возможности посещать школу лишены 1,3 млрд учащихся. Многие страны объявили о планах постепенно снимать ограничения, связанные, в том числе, с занятиями в учебных заведениях.

В этом контексте ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирный банк выпустили рекомендации для национальных и местных органов власти по обеспечению безопасности детей после их возвращения в школы. В рекомендациях говорится, что решения о возвращении детей в школы должны приниматься с учетом интересов детей и на основе оценки преимуществ и рисков с точки зрения образования, ситуации в общественном здравоохранении и в социальной и экономической сферах.

«В период, когда страны обдумывают, когда возобновить работу школ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП – в рамках Глобальной коалиции по вопросам образования – настоятельно призывают правительства оценить преимущества обучения в классах по сравнению с дистанционным обучением, а также соответствующие факторы риска», — говорится в заявлении учреждений ООН.

Главы этих учреждений призывают правительства создавать в школах условия, способствующие сокращению масштабов распространения заболеваний. Они считают, что необходимо рассказывать детям о важности здорового образа жизни. В ООН рекомендуют продумать правила социального дистанцирования и гигиены, сделать все необходимое для того, чтобы в школах был доступ к мылу и чистой воде.

«В ООН настоятельно призвали вернуть детей в школу в условиях безопасности и найти возможность компенсировать потерю учебного времени», — резюмируется в сообщении.