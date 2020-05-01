Алматы. 1 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Масштабную амнистию заключенных могут провести в Казахстане ко Дню Победы, сообщается в проекте закона РК «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне» – копия документа имеется в распоряжении редакции МИА КазТАГ.

Согласно документу, подлинность которого подтвердили не связанные друг с другом источники в правоохранительных структурах, под амнистию могут попасть лица, совершившие уголовные правонарушения до введения в действие соответствующего закона, за исключением тех, в отношении которых уголовное наказание исполнено, а также за исключением:

— совершивших: преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет; террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений;

— совершивших преступления в составе преступных групп;

— совершивших преступления, связанные с нарушением ПДД или эксплуатации транспортных средств при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть человека;

— лиц, которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы, а также которым назначено пожизненное лишение свободы;

— лиц, к которым ранее применялись амнистия, не связанная с указанным выше законопроектом или помилование, вновь совершивших умышленные преступления.

Согласно документу, совершившие уголовный проступок и (или) преступление небольшой тяжести могут быть освобождены от уголовной ответственности, при этом, соответствующие уголовные дела, которые находятся в производстве органов, осуществляющих досудебное производство или судов, должны закрываться с освобождением лиц от уголовной ответственности.

От основного вида уголовного наказания могут освободить следующих лиц, совершивших преступление средней тяжести:

1) участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) и приравненных к ним;

2) вдов военнослужащих, погибших при выполнении воинского и (или) интернационального долга, а также женщин, имеющих мужей-инвалидов ВОВ и приравненных к ним;

3) несовершеннолетних;

4) женщин в возрасте 58 и свыше лет, мужчин в возрасте 63 и свыше лет;

5) беременных и женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, а также мужчин, являющихся единственным родителем несовершеннолетних детей, не лишенных родительских прав;

6) инвалидов I, II и III групп, больных онкологическими заболеваниями III и IV клинических групп, а также больных активной формой туберкулеза, отнесенных к I и II группам диспансерного учета;

7) в сфере экономической деятельности в случае полного возмещения ущерба.

Указанные семь категорий лиц по уголовным делам, по которым еще не принято итоговое решение по преступлениям, за которые предусмотрено назначение дополнительных видов наказаний подлежат освобождению от основного наказания только судом. По преступлениям, за которые не предусмотрено назначение дополнительных видов наказаний, те же категории могут подлежать освобождению от уголовной ответственности органом, осуществляющим досудебное производство, прокурором или судом.

Подлежащие амнистии лица, в отношении которых приговор вступил в законную силу, а уголовное наказание еще не исполнено, в случае принятия закона могут освободиться от основного вида уголовного наказания судом по месту исполнения наказания.

Вместе с тем, документ подразумевает сокращение сроков и размеров основного наказания и для совершивших преступления средней тяжести, но имеющих право на освобождение от основного вида уголовного наказания, а также для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Редакция МИА КазТАГ обратилась за комментариями в пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) РК и комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, Верховного суда, министерства юстиции, мажилиса и сената, но нигде из указанных пресс-служб не подтвердили разработку такого законопроекта. Пресс-служба генеральной прокуратуры РК не ответила на звонки журналистов. Кроме того, редакция направила официальные письменные запросы во все указанные госорганы.

«Оказывается, точно они делают проект амнистии. Где-то числа 5 (мая – КазТАГ) опубликуют. Ну, амнистия – это всегда очень, знаете, для малого количества. Ну, сетка подвинется, кому-то повезет. Его сначала предлагали на коронавирус, оказывается, в марте. Но потом решили: нет. В общем, на 9 мая, потому что юбилей (Победы в ВОВ – КазТАГ). Это проект закона. Пока такая информация. Представьте себе, если с Алматинской области только семеро освободятся? Амнистия всегда же для легкостатейников идет, и тех, кто уже на подходе», — прокомментировала возможность введения амнистии в Казахстане руководитель общественного фонда «Центр мониторинга прав человека» Ардак Жанабилова.