Карантин. Эстонская сказка 02.05.2020 17:50 Лилия ИГЛИКОВА Общество 115 0 Йозеф Кац о том, как власти Эстонии сумели не допустить распространения коронавируса и паники Похожие материалы: Котлован вырыли вокруг закрытых на карантин дачных массивов в Алматинской области – акимат В Актобе закроют на карантин супермаркет, куда часто ходила одна из заболевших COVID-19 Четыре медучреждения и два общежития закрыты на карантин в Нур-Султане В Нур-Султане с 11 организаций сняли карантин Карантин или карнавал?