Кто стоит за ативакцинальщиками? 02.05.2020 16:46 Лилия ИГЛИКОВА Общество 76 0 Куаныш Керимкулов о том, кем может оказаться выгодополучатель скандала вокруг вакцинации Похожие материалы: В госцентрах справка об отсутствии коронавируса стоит Т11,5 тыс., в частных – Т20 тыс. в РК Тендер на пропаганду ЗОЖ более чем на Т65 млн объявил минздрав РК во время ЧП «Президенту Токаеву предстоит конфликт со старыми элитами». «Коронавирус бьет по капитализму и глобализации, укрепляя системы госуправления». «Не стоит недооценивать ход истории и то, что вы можете оказаться в эпицентре изменений» 820 медработников заражены коронавирусом в Казахстане Медбойцы больше не желают оставаться «крайними» у Минздрава на войне с коронавирусом