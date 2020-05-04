Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Аида Балаева стала министром информации и общественного развития, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Балаеву Аиду Галымовну министром информации и общественного развития Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Другим указом главы государства Балаева освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Балаева занимала пост помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента (АП) с июля 2019 года, до это с декабря 2014 года по июль 2019 года заведовала отделом внутренней политики АП, а еще раньше – с февраля 2010 года по декабрь 2014 года была заместителем акима Алматы.

Ранее предшественник Балаевой на посту главы МИОР Даурен Абаев был освобожден от должности министра и получил пост первого заместителя руководителя администрации президента. До Абаева пост первого замглавы АП занимал Маулен Ашимбаев – 4 мая он был назначен главой государства на пост сенатора.

Напомним, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Дариги Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.