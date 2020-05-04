У элит Казахстана устойчивая аллергия на Даригу Назарбаеву 04.05.2020 14:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 265 0 Политолог Максим Казначеев о выборе Нурсултана Назарбаева в пользу Касым-Жомарта Токаева Похожие материалы: ЦИК прекратил полномочия сенатора Назарбаевой «Токаев публично через твиттер поблагодарил Даригу Назарбаеву за ее работу». «Политическая биография Дариги Назарбаевой не завершена». «Бессмысленная казахская война». «Языковой вопрос и новое противостояние: чем это чревато для Казахстана?» Токаев прекратил полномочия Назарбаевой на посту спикера сената Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти Токаев поблагодарил Назарбаеву за проделанную работу на посту спикера сената