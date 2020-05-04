Более Т3 млрд дивидендов выплатит БРК за 2019 год «Байтереку»

Алматы. 4 мая. КазТАГ – АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) выплатит своему единственному акционеру – АО «НУХ «Байтерек» Т3,288млрд дивидендов за 2019 год, сообщает пресс-служба банка.

«Из чистого дохода за 2019 год Т10,958 млрд БРК выплатит дивидендов на сумму Т3,288 млрд, а Т7,671 млрд останутся в распоряжении банка», — следует из сообщения БРК на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник.

Размер дивидендов расчете на одну простую акцию утвержден в размере Т1 559,69, указывается в документе.

Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год – 4мая 2020 года.

«Также утверждена консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность банка за 2019 год», — отмечается в документе.