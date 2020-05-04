Казахстан – 100 лет назад. Май 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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3 мая 1920 г.

Президиум Казоргбюро утвердил Тургайскую организацию на правах уездного комитета условно, назначив Цама ответственным по Тургайскому комитету.

В гор. Омске начало работу Сибтаткирбюро (татаро-казахское бюро) при Сибирском бюро ЦК РКСМ. Члены: С. Садвокасов (председатель), Т. Тельжанов, А. Нуржанов, Ш. Файзуллин, С. Нигматуллин и «курирующий от Сибтаткирбюро ЦК РКП(б)» М.Н. Шамматов.

4 мая 1920 г.

КРВК принял заявления Б. Каратаева и Н. Бегимбетова с отказом от решающего голоса при голосованиях в КРВК. Седельникова решено «считать свободным от обязанностей члена ревкома, до получения ответа из ВЦИК».

КРВК отменил постановление Актюбинского уездного ревкома о процентном соотношении национальностей в его составе.

СНК РСФСР не утвердил Седельникова членом КРВК [Решением КРВК выведен из его состава 20 мая].

14 мая 1920 г.

Состоялось первое заседание Казахского областного бюро ЦК РКП(б) (Казоблбюро), на котором присутствовали С. Пестковский, А. Айтиев, С. Арганчеев и А. Авдеев. Облбюро постановило: в связи с постановлением ЦК РКП(б) от 3 мая №52 об организации облбюро, существующее ранее Казоргбюро ликвидируется и все его дела переходят в облбюро. Выборы президиума были отложены до переезда [в Оренбург] остальных членов. Секретарем временно назначен Авдеев.

Решено издавать партийную газету на двух языках; издание на казахском поручено Арганчееву.

Решено телеграфировать в Уральский губком о том, что согласовано постановление ЦК о включении Мурзагалиева в состав облбюро, и ему [губкому] предложено в срочном порядке вызвать его в облбюро.

16 мая 1920 г.

КРВК утвердил состав Комитета по проведению трудовой повинности в составе: С. Арганчеев, Овчаренко, Сидоров, Васильев.

Утвержден состав Военной комиссии КРВК «для общего руководства военным комиссариатом»: А. Авдеев, Сидоров, Алибеков (до его приезда временно – С. Пестковский).

В Омске вышел первый номер газеты «Енбекшиль жастар» (Трудящаяся молодежь) – орган Сибтаткирбюро при Сиббюро ЦК РКСМ на казахском языке; выходила до 7 ноября 1920 г.; редактор – С. Садвокасов. [В феврале 1922 г. – сентябре 1923 г. татаро-казахская секция Сиббюро ЦК РКСМ также издавала в Новосибирске журнал «Алмашка!» (На смену)].

17 мая 1920 г.

Открылся IV съезд Советов Букеевской области.

19 мая 1920 г.

КРВК телеграфировал Уральскому губревкому, что Комиссия ЦК РКП(б) «по киргизскому вопросу» высказалась за подчинение губернии Казревкому, и предложил пересмотреть свое решение о неподчинении КРВК.

20 мая 1920 г.

КРВК поручил А. Кулакову организовать Комиссию по определению границ края. В Военную комиссию КРВК введен ввиду отъезда А. Алибекова С. Арганчеев. А. Айтиеву поручено «наблюдение за работой ЧК среди киргизов».

21 мая 1920 г.

Близ Баян-Аула в родном ауле скончался от туберкулеза поэт, писатель и общественный деятель С. Торайгыров.

21-26 мая 1920 г.

Прошел Темирский уездный съезд Советов; вместо ревкома избран исполком.

22 мая 1920 г.

В гор. Омске прошла I Омская губернская конференция коммунистов-мусульман; избрано бюро татарско-казахской секции при губкоме РКП(б) в составе: А.И. Досов, Х. Валеев, С. Нигматуллин, С. Юсупов, Насыров.

28 мая 1920 г.

КРВК делегировал А. Авдеева и А. Джангильдина представителями ревкома в Омск и Семипалатинск. КРВК подчинил Волго-Каспийский ревком Букеевскому губисполкому. П. Петровский назначен членом коллегии представительства КРВК при ВЦИК.

В гор. Москве по подозрению в хищении государственных средств органами ВЧК арестован представитель Казревкома при ВЦИК Х.И. Бекентаев [освобожден без суда с передачей в распоряжение КазЦИК 5 января 1921 г.].

Между 24 мая и 2 июня 1920 г.

Казоблбюро избрало президиум из 3 членов и 2 кандидатов. Временно были избраны С. Пестковский, И. Мартынов, М. Мурзагалиев, кандидатами – А. Авдеев и С. Арганчеев. Решено до приезда Мурзагалиева должность секретаря оставить Авдееву.

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