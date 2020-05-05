1,22 млн казахстанцев обещают обеспечить работой в 2020 году

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2020 году планируется охватить мерами занятости 1,22 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты (МТСЗ) РК Биржан Нурымбетов.

«В 2020 году планируется охватить мерами занятости 1,22 млн человек в Казахстане», – сказал Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

По его словам, по «Дорожной карте занятости на 2020-2021 год» планируется занять 255 тыс. человек, в том числе за счет реализации проектов в социальной сфере 89 тыс. человек, в отрасли ЖКХ – 58 тыс., в отрасли инженерно-транспортной инфраструктуры – 62 тыс., в благоустройстве – 46 тыс. человек.

«По программе «Еңбек» планируется занять 600 тыс. человек. В том числе, обучением – 60 тыс. человек, предпринимательством – 40 тыс., субсидированные места составят 277 тыс., а прямое трудоустройство – 223 тыс. человековакансий», — сказал министр.

По госпрограммам планируется занять еще, по данным министра, 364 тыс. человек.

В том числе, по программе «Нурлы жол» – 200 тыс., программе «Цифровой Казахстан» – 50 тыс., «Нурлы жер» – 47 тыс, «Развитие регионов» – 19 тыс., «Развитие туризма – 15 тыс., ДКБ-2025 – 12 тыс., «Развитие АПК» – 10 тыс., ГПРОН – 6 тыс. и по программе ГПИИР – 5 тыс. человек.