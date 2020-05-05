У нас есть опыт Арыси для подсчета ущерба после ЧС – Шукеев

Туркестан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. У нас есть опыт Арыси для подсчета ущерба после чрезвычайной ситуации (ЧС), считает аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Как вода уйдет, каждый дом мы (у нас есть опыт Арыси) будем обходить, чтобы рассчитать, какой ущерб, после этого вместе с комиссией будем рассматривать вопросы, как восстанавливать дома. Кроме того, мы знаем, что в домах осталось все имущество – это тоже будем учитывать. Также подтоплены 7,5 тыс. га посевных площадей – необходимо будет и там рассчитать, и помочь. Завтра с госкомиссией поедем туда, готовятся маршруты», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

На данный момент, по его словам, для сохранности имущества в подтопленных селах, откуда были эвакуированы жители, создано восемь блокпостов, мобилизовано 303 полицейских, 53 единицы спецавтотранспорта.

Также на территории Мактааральского района области, где 2 мая было объявлено ЧС, ведутся аварийно-спасательные работы.

«Для проведения аварийно-спасательных работ привлечено 986 человек, 186 единиц техники, из Нацгвардии мобилизовано 413 военных и 37 единиц техники, дополнительно из Алматы прибыли 320 служащих Нацгвардии и 26 единиц техники. В поселках Атакент и Мактаарал было открыто 19 эвакуационных пунктов, где размещено 3,2 тыс. человек, остальные разъехались по своим родственникам. Эвакуационные пункты снабжены необходимыми продуктами, учитывая карантин, туда направлено 120 медработников», — доложил глава региона.

По его словам, для скорейшего отвода вод проведены консультации с узбекской стороной.

«Вчера мы были в Узбекистане, переговорили с коллегами, где есть какие опасности. После стабилизации ситуации узбекские специалисты приедут в нашу область со своей техникой, будут помогать, мы со своей стороны должны открыть доступ на границе. Сейчас из-за рельефа местности (грунтовые воды в подтопленных районах близко расположены к поверхности) вода может там оставаться долгое время, поэтому будем прорывать рвы разного рода и насосами сбрасывать воду. Где есть какая возможность – помпы, насосы, все надо мобилизовать», — резюмировал Шукеев.

В свою очередь премьер-министр РК Аскар Мамин напомнил, что создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра, в которую вошли руководители центральных и местных исполнительных органов.

«Комиссия оперативно сделает оценку ущерба в пяти селах – Жана Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас, Достык, а затем начнет работу по восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья. Правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим», — подвел черту Мамин.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.