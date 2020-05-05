Цены производителей промпродукции в Казахстане в апреле снизились на 14%

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2020 года (с начала года) снизились на 14%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, в апреле цены на средства производства повысились на 2,9%, услуги промышленного характера – на 2,3%, на потребительские товары – на 1,2%.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 34,3%, на нефть – на 31,1%, на бензин – на 10,1%, на топливо дизельное – на 6,8%, на металлические руды – выше на 9,4%, на газ природный – на 9%, на пропан и бутан сжиженные – на 4,9%, на уголь – на 1,4%.

На цинк отмечено снижение цен на 8,6%, на прокат черных металлов – на 5,6%, на медь – на 4,1%, на свинец – на 3,5%, их повышение – на благородные металлы на 9,7%, на алюминий – на 5%.

Увеличение цен производителей, согласно статданным, наблюдалось на крупы на 6,9%, на мясо скота – на 4,8%, птицы – на 0,9%, на муку пшеничную – на 5,1%, ржаную – на 3,6%, на чай – на 3,9%, на молочные продукты – на 3,3%, на сахар – на 3,1%, на рис – на 2,9%, на макаронные изделия и масло растительное – по 2,2%, на хлеб – на 1,1%.