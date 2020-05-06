Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – По Т100 тыс. получат жители подтопленных поселков Туркестанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«По предложению главы Туркестанской области (Умирзак Шукеев – КазТАГ), госкомиссией было принято решение о выплате каждому жителю сел, оказавшихся затопленными, по Т100 тыс. На окраине Мырзакента будет отстроен новый микрорайон, куда будут переселены жители поселков Достык, Жанатурмыс и Женис. В новый жилой массив будут подведены все коммуникации, построят детские сады и школы», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, жителям затопленных сел Оргебас и Фердоуси предложено три варианта решения жилищного вопроса: переезд в другие населенные пункты, где им будут построены новые дома; восстановление домов; возмещение затрат за строительство и восстановления жилья.

«Свой выбор пострадавшие от наводнения сельчане должны будут сделать на сельских сходах. Решен вопрос и с возмещением потерь сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота. Ущерб будет возмещен из правительственного резерва по итогам ревизии, проведенной комиссией оперативного штаба по ликвидации ЧС. По сельхоз кредитам фермерам будет предоставлена отсрочка платежей. Для восстановления сельскохозяйственных угодий, МСХ РК совместно с НИИ сельского хозяйства будут восстанавливаться земли и даны рекомендации, какие культуры можно будет посадить в этом году», — резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров оказать всемерную материальную помощь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Казахстана.