Война Миров. Коронавирусология

Кто выиграл/проиграл от мер по борьбе с COVID-19?

Событийный ряд вокруг коронавируса остается затяжной головоломкой для тех, кто пытается понять, почему правительства идут на чудовищные меры по подрыву собственной экономики и доходов населения перед болезнью, которая даже пресловутой «испанке» конкуренцию по смертности составить не может. Как капиталистическим акулам делить, например, отрасль авиаперевозок при 90% ее падения, или что делать нефтедобывающим государствам при нынешних ценах на «черное золото»? Однако кто-то если не выиграл, то хотя бы пострадал меньше других.

При использовании коронавирусной линейки времени по май месяц получается, что в лагере выигравших оказался Китай. Поднебесная под COVID-19 не только продемонстрировала свою медицинскую, организационную и экономическую мощь, но еще и скупает резко подешевевшую нефть просто в гигантских объемах. Жизнь показала, что китайские экологические жертвы, которые стране пришлось заплатить на размещение у себя всевозможных производств со всего света, не были напрасными. Остановка многих заводов на период карантина показала, что ряду находящимся в Китае производственным мощностям просто нет замены, и из-за этого по хозяйственным цепочкам далеко за границей встали те предприятия, которые к карантинам по коронавирусу никакого отношения не имеют.

Косвенным свидетельством успехов Пекина являются угрозы Дональда Трампа «засудить» Китай и вчинить ему многотриллионный иск за создание COVID-19 и его целенаправленную утечку ради дестабилизации глобальной мирохозяйственной системы. Белый дом регулярно прибегает к судебному давлению, когда не может поддерживать конкурентоспособность обычными экономическими мерами, будь то засуживание германского автопрома или мексиканских сельхозпроизводителей. Миссури и Миссисипи стали первыми штатами США, подавшими судебные претензии к Китаю. Таким образом на Поднебесную давят как на федеральном уровне, таи и по линии отдельных штатов.

Запугивания президента Трампа в адрес Всемирной организации здравоохранения и приостановку ее финансирования можно рассматривать как способ заставить ВОЗ держаться линии Вашингтона. Однако Китай перехватил инициативу по ВОЗ, активно ее финансирует и пользуется хорошими оценками со стороны данной международной структуры. Разумеется, к ВОЗ просто вагон и маленькая тележка претензий от самых разных игроков за предвзятость, коррупцию и афиллированность, однако сегодня былое влияние США на организацию явно не то.

Дональда Трампа понять можно. Все его хвастовство про нижайший за многие десятилетия уровень безработицы в стране рассыпалось за считанные недели. Теперь в США безработных считают десятками миллионов человек, линии жизни сворачиваются, доходы падают. Американская медицина при всех ее плюсах и возможностях так и не смогла стать массовой, поэтому среди бедных и малообразованных слоев общества процент смертности от коронавируса почти на порядок выше, чем у обеспеченных граждан с доступом к возможностям современной медицины.

COVID-19 поставил массу вопросов перед президентом России Владимиром Путиным. Кремль и чрезвычайное положение не ввел, и затяжными каникулами от распространения эпидемии оградиться не смог. Передача экстренных полномочий на уровень регионов оказалась провальной, поскольку меры такого порядка могут быть эффективными лишь на общегосударственном уровне. Казахстан со своими 42500 тенге стал просто символом государственной заботы на фоне РФ, где правительство от раздачи денег населению отказалось. Сначала Москва отправила 14 военно-транспортных самолетов на помощь в борьба с коронавирусом в Италию, а потом выяснилось, что ей самой не хватает ни аппаратов ИВЛ, ни обычных защитных масок.

В больших имиджевых плюсах Швеция, хотя смертность от COVID-19 в ней оказалась выше, чем в Беларуси (часть специалистов связывает это с прививкой БЦЖ). Стокгольм сразу определился со стратегией по противостоянию коронавиурсу и последовательно претворяет ее в жизнь. В итоге шведская экономика прошла проблемные месяцы без существенных потерь, а общество не впало в депрессию и психоз на почве потери работы, бизнеса, доходов и различных «прелестей» карантинных ограничений вроде злоупотребления алкоголем и роста домашнего насилия.

Казахстан вошел в карантины на почве коронавируса как примерный школьник ВОЗ, чем заслужил похвалу от данной организации. Президент Касым-Жомарт Токаев сообщает, что государству данные меры обошлись почти в 6 трлн тенге. Во сколько все это стало простым людям подсчитать просто нереально. Зато теперь по примеру Чехии, Швейцарии, Австрии и Турции Казахстан довольно резво выходит из карантинных забот дорогой снятия ограничений.

Если посмотреть на беды, принесенные COVID-19 в отраслевом разрезе, то глобальную экономику он перетряс очень основательно. Про туризм, который до пандемии виделся в качестве отрасли №1 для XXI века, так теперь не скажешь. Турция, например, выходит из карантинных ограничений, но для попадания на пляжи Средиземного моря нужно, чтобы границы были открыты и в других государствах. После того, как население многих стран поиздержалось на карантинах, деньги для путешествий у прежних масс населения уже не водятся.

Карантины и закрытия границ показали, что продовольствие, туалетную бумагу и медицинские маски нужно производить самостоятельно, поскольку в критической ситуации соседи могут их не продать вне зависимости от вашей личной платежеспособности. Старое советское определение «стратегический ресурс (товар)» вновь наполнилось смыслом.

Коронавирус многим государствам, прежде славившимся хорошей медициной, наглядно показал уязвимые моменты и другие слабости политики «оптимизации» и коммерциализации систем здравоохранения. От COVID-19 болеют и медики, и премьер-министры, поэтому нужно срочно возрождать массовую медицину, от которой в последние десятилетия активно отказывались из-за обременительности для госбюджета. Пандемия продемонстрировала, что отсутствие нормальной медицины обществу и государству обходится дороже, чем ассигнования на адекватное и качественное здравоохранение.

Примечательно, что коронавирус одним концом ударил по сырьевым экономикам, обрушив цены на энергоносители и металлы, а другим по высокотехнологичным секторам вроде авиастроения или автомобильной промышленности. Но здесь же в выигрыше оказались производители компьютеров, интернет-компании и прочие «цифровики». Карантины засвидетельствовали, что в ходе их проведения люди потребляют не только продовольствие и лекарства, но и интернет.

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Фото на главной: Галерея Мастеров Карикатуры, автор: Zoran Petrovic

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