Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ – День защитника Отечества празднуют казахстанцы.

В Казахстане в честь Дня защитника Отечества и Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проводились праздничные мероприятия, в том числе концерты, церемония возложения «гирлянд Славы», марш благодарных потомков «Жаужүрек полк – Бессмертный полк», а также запуск праздничных фейерверков. Однако в 2020 году все массовые мероприятия по стране отменены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что в 2020 году человечество отмечает 75-летие Победы в ВОВ.

Как сообщалось ранее, 6 мая в преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил

высшие воинские и специальные звания ряду военнослужащих, в том числе повысил в звании председателя комитета национальной безопасности (КНБ) РК Карима Масимова, министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, а также наградил

государственными наградами группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных и специальных госорганов.

Напомним, в октябре 2012 года первым президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении дополнения в закон РК «О праздниках в РК», устанавливающий новый государственный праздник – День защитника Отечества, который будет праздноваться 7 мая.