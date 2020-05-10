Школьный учитель в РК будет заполнять всего два документа – Аймагамбетов

Алматы. 10 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Школьный учитель в Казахстане будет заполнять всего два документа, утверждает министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Теперь учитель-предметник ежедневно заполняет два документа: ведет классный журнал и готовит поурочный (краткосрочный) план. Также в начале учебного года разрабатывает календарно-тематическое (среднесрочное) планирование и в конце каждой четверти заполняет документы по критериальному оцениванию. Все остальные многочисленные документы отменены», — написал Аймагамбетов на своей страничке в Facebook в воскресенье.

По его словам, это стало возможно после вступления в силу 10 мая приказа от 6 апреля 2020 года, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования. Теперь появились юридические основания для избавления учителей от многочисленных отчетов. По словам министра, отныне есть конкретный перечень, определенный министерством, есть ответственность за истребование документов сверх установленного списка, прописанная в Законе РК «О статусе педагога» и в Административном кодексе РК, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

«Если же учитель еще и наставник молодого педагога и получает за это надбавку приблизительно в Т17 тыс., то добавляется один методический документ по совместной работе с молодым коллегой. Если учитель осуществляет классное руководство, то он в начале учебного года готовит план воспитательной работы, по мере его реализации ведет протоколы родительских собраний в электронном формате, заполняет табеля учащихся, при необходимости обновляет личные дела школьников», — уточнил Аймагамбетов.

Для руководителя школы и для заместителей руководителя также четко установлены самые необходимые документы и отменены все лишние.

«Для педагогов колледжей определены следующие документы: в начале года – рабочая учебная программа и календарно-тематический план, ежедневно – поурочный план и журналы учета теоретического, производственного обучения, индивидуальных занятий. И еще одна форма в случае, если педагог выполняет функции куратора», — также сообщил министр.

Такая же работа, если верить главе МОН, проводится и по уровням дошкольного и высшего образования.

«Преподаватели вузов также перегружены ненужной бумажной нагрузкой; та документация, которая ведется в связи с контролем со стороны МОН, сохраненная в нормативных документах, полностью пересматривается, и уже приняты решения об исключении многих из них. К примеру, планы работы кафедры, протоколы комиссий, рабочие учебные планы и тому подобные документы отменяются. Отмена планов кафедры приведет к отмене бумажных журналов учета педагогической нагрузки, планов учебно-методической и другой работы преподавателя и так далее. МОН не должен контролировать внутренние процессы в вузах, а сосредоточиться только на общих требованиях к результатам обучения», — добавил Аймагамбетов.

Напомним, 30 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал

Закон РК «О статусе педагога», в котором, согласно статье 21, предусматривается право педагога профессиональной деятельности на материальное обеспечение, на поощрение, социальные гарантии и обязанности педагога.

Закон вступил в силу 1 января 2020 года.