За привлечение педагогов к дополнительной работе предусмотрены штрафы – МОН РК

Алматы. 10 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. За привлечение педагогов к дополнительной работе предусмотрены штрафы, определена структура, в чьей компетенции находится привлечение руководящих сотрудников к ответственности, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«При поступлении обращения по фактам привлечения педагогов к видам работ, не входящим в профессиональные обязанности, истребования у педагогов отчетности либо информации, не связанной с должностными обязанностями, территориальные департаменты комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства образования и науки РК регистрируют внеплановую проверку на предмет совершения правонарушения и проводят ее с выездом или без выезда в организацию образования. В случае, если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину, комитет и территориальный орган не составляют протокол об административном правонарушении и выносят постановление о предупреждении виновного лица. В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном правонарушении. Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП», — написал Аймагамбетов на своей страничке в Facebook в воскресенье.

Далее министр подробно перечислили, что может служить материалами, доказывающими факт совершения нарушения:

– фото или видео, фиксирующие привлечение педагогов к видам работ, не связанных с профессиональной деятельностью, копии писем, приказов, актов, протоколов или других материалов, подтверждающих привлечение педагогов к выполнению не свойственных им функций;

– письменные поручения либо их копии, копии приказов, копии форм отчетности и другие материалы, подтверждающие истребование у педагога отчетности или информации, не предусмотренной законодательством РК в области образования;

– фото- или видеофиксация проведения проверки, не предусмотренной законами РК, дата и предмет проверки, фамилии, имена и отчества проверяющих лиц и другие материалы, подтверждающие ее проведение;

– фото- или видеофиксация товара либо услуги, а также процедуры приобретения, чеки, товарные счета, счета-фактуры, квитанции и другие материалы, подтверждающие возложение на педагога обязанности по приобретению товаров и услуг;

– фото- или видеофиксация участия в мероприятиях, проводимых не школой, копии писем, приказов, актов, протоколов или другие материалы, подтверждающие направление педагога на данные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 10 мая вступил в силу приказ министра образования и науки РК от 6 апреля 2020 года, которым предусмотрена ответственность за истребование документов сверх установленного списка, прописанная в Законе РК «О статусе педагога» и в Административном кодексе РК, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

1 МРП = Т2778.