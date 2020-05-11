ФК «Актобе» в условиях приостановки турниров выиграл гостендер на Т2 млрд на 2020 год

Актобе. 11 мая. КазТАГ – Футбольный клуб (ФК) «Актобе» в условиях приостановки футбольных турниров выиграл конкурс государственных закупок на Т2 млрд на 2020 год, передает корреспондент агентства.

«Услуги по подготовке команды Первой Лиги, команды Второй лиги, мини-футбольной команды, обеспечение деятельности футбольного центра и их участия в Чемпионатах, Первенствах и Кубках Республики Казахстан и всех команд международных соревнованиях по футболу в 2020 году согласно календарного плана Казахстанской Федерации футбола», — говорится в кратком содержании договора государственных закупок между управлением физической культуры и спорта и АО «Областной футбольный клуб «Актобе».

Сумма договора по конкурсу, проведенному в период с 7 по 14 апреля, составляет Т2 млрд. Закупка признана состоявшейся.

Отметим, что в условиях пандемии коронавируса по всему миру, в том числе и в Казахстане, были отменены или перенесены футбольные первенства. В ряде ведущих европейских лиг соревнования были отменены на неопределенный срок или прекращены вовсе.